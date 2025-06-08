Loong9｜奧利江信熹估劃有默契　Gen Z張鎬濂唔識潮語自認「Kam」

內地男團Loong9（奧利、李權哲、江信熹、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲和陳鑫昊）昨日（7日）於香港舉辦粉絲見面會，事隔一年成員們再來香港與粉絲見面都表示興奮。8人先後在台上有個人及小組舞台，雖然見面會開始時音響出了一點問題，咪沒有聲音，但8位仍然很落力地跳完整首歌。

內地男團Loong9（奧利、李權哲、江信熹、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲和陳鑫昊）於香港舉辦粉絲見面會。(胡凱欣 攝)

事隔一年Loong9成員們再來香港與粉絲見面都表示興奮。(胡凱欣 攝)

事隔一年Loong9成員們再來香港與粉絲見面都表示興奮。(胡凱欣 攝)

8人先後在台上有個人及小組舞台。(胡凱欣 攝)

8人先後在台上有個人及小組舞台。(胡凱欣 攝)

Loong9成員先後唱出多首作品，如：《LIGHT》、《GO FOR BROKE》等，之後玩遊戲時分為兩組，分別要用比劃的方式猜出時下廣東話「潮語」，而熟悉廣東話的張鎬濂及江信熹則被分成兩組做隊長。但身為「Gen Z」的張鎬濂竟然對「老best」、「好99」、「Kam」這些潮語一無所知，他不禁以笑遮醜說：「我好Kam」。

Loong9成員先後唱出多首作品。(胡凱欣 攝)

Loong9成員先後唱出多首作品。(胡凱欣 攝)

Loong9成員先後唱出多首作品。(胡凱欣 攝)

玩遊戲時分為兩組，分別要用比劃的方式猜出時下廣東話「潮語」。(胡凱欣 攝)

玩遊戲時分為兩組，分別要用比劃的方式猜出時下廣東話「潮語」。(胡凱欣 攝)

玩遊戲時分為兩組，分別要用比劃的方式猜出時下廣東話「潮語」。(胡凱欣 攝)

身為「Gen Z」的張鎬濂竟然對「老best」、「好99」、「Kam」這些潮語一無所知。(胡凱欣 攝)

成員們更唱出多首經典歌曲，例如：《不許你注定一人》、《想見你想見你想見你》、《說散就散》、《紅玫瑰》等，令在場的粉絲都聽出耳油，見面會歷時3小時，粉絲仍然覺得不夠喉，不斷大叫「encore」，最後由李權哲、白子奕和郭殿甲再次唱出《想見你想見你想見你》，及全員唱出《不許你注定一人》作為見面會的終結。

成員們更唱出多首經典歌曲，例如：《不許你注定一人》、《想見你想見你想見你》、《說散就散》、《紅玫瑰》等。(胡凱欣 攝)

成員們更唱出多首經典歌曲，例如：《不許你注定一人》、《想見你想見你想見你》、《說散就散》、《紅玫瑰》等。(胡凱欣 攝)

見面會歷時3小時，粉絲仍然覺得不夠喉，不斷大叫「encore」。(胡凱欣 攝)

見面會歷時3小時，粉絲仍然覺得不夠喉，不斷大叫「encore」。(胡凱欣 攝)

見面會歷時3小時，粉絲仍然覺得不夠喉，不斷大叫「encore」。(胡凱欣 攝)

成員唱出《不許你注定一人》作為見面會的終結。(胡凱欣 攝)