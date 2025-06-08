TVB離巢小花曬噴血泳照上圍搖搖欲墜勁震撼　慘到轉行街市賣菜？

現年34歲的前TVB藝員吳嘉儀（阿七），因擔任《開心無敵獎門人》中「獎老」而為人所知，直至今年初宣布離巢效力了九年的TVB，當時她表示期待接拍劇集、電影、舞台劇、微電影等任何工作。但至今，最令印象深刻的可能還是她頻頻在社交平台分享的泳裝照，近日夏日炎炎，吳嘉儀又再出招，趁着34歲生日大派福利圖，上載火辣比堅尼照，吸睛程度爆燈。

吳嘉儀（右一）最為人熟悉的代表作，是在《獎門人》系列做獎老。（資料圖片）

吳嘉儀年初宣布已離開TVB。（IG@ah7ng）

阿七擁有好身材。（IG@ah7ng）

日前（6月7日）是吳嘉儀的34歲生日，她在社交平台感性寫道：「Happy Birthday to me ！這一年變化好大，由電視框跳去網絡框，片場跳咗去街市，繼續努力工作，熱愛表演工作。」吳嘉儀續言：「藉生日解答一個好多觀眾對我的迷思。點解你30幾歲人都紮『孖辮』，係咪要扮cute？其實，我由細到大都好攣毛，當我冇時間慢慢吹頭，又要整齊d我會紮成咁....紮馬尾係唔work嘅，會變『雞毛掃」』So，就係咁...祝我自己生日快樂，大一歲要成熟dd堅強dd。」

近日夏日炎炎，吳嘉儀趁着34歲生日大派福利圖。（IG@ah7ng）

吳嘉儀上載火辣比堅尼照。（IG@ah7ng）

吸睛程度爆燈。（IG@ah7ng）

但網民的目光卻集中在她的火辣泳衣照上，照片中，吳嘉儀穿上粉紅色比堅尼，坐在沙灘與陽光玩遊戲，幼帶設計的比堅尼展現出其搖搖欲墜的傲人身材，加上結實腹肌，成副Body弗到漏，看到令人窒息。網民除了送上生日祝福外，也大讚她性感、索爆，火辣辣。

吳嘉儀解答網民她為何30幾歲人都紮「孖辮」。（IG@ah7ng）

原來與她由細到大都好攣毛有關。（IG@ah7ng）

吳嘉儀於2023年與圈外男友「豬仔」Leo結婚後不時因夫妻問題成為新聞人物，兩人婚後3個月已爆出離婚危機，吳嘉儀自爆被丈夫「趕出家門」，甚至淚灑人前，幸好二人關係最後得意修補，而吳嘉儀除了演藝事業外，也展開KOL的工作，早前她在社交平台上載多張在街市內工作的照片，留言說：「近來這段日子很充實，很不容易。暫時把舞台轉移到香港各區街市，很多東西由0開始學起，包括30幾歲人至學習用excel....也經歷過感動、奇趣、難堪的時候。感恩遇到團隊所有人，街市的人非常勤力、刻苦耐勞，熱情有義氣。所以，我也要堅持，如果沒有他們，就沒有新鮮的食材，加油！」

吳嘉儀於2023年與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG圖片）

吳嘉儀曾在社交網公開與新婚老公的相處矛盾，見記者時更講到喊。（資料圖片）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）

網民以為吳嘉儀是否轉行賣菜？非也，其實是她為品牌在街市內進行直播帶貨，售賣貨品包括海鮮、雞、生肉等食品。從照片可見，吳嘉儀穿上圍裙面向鏡頭賣貨，不怕地方濕和污糟，親自落手落腳賣力去做，非常敬業，實行多方面發展。

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨，非常賣力。（IG@ah7ng）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）