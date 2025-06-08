杜汶澤田蕊妮結婚20周年　自爆劉德華等星級伴郎團僅一人仍有聯絡

杜汶澤與老婆田蕊妮（阿田）昨日（7日）結婚20周年，而今日是杜汶澤53歲生日，二人與好友在台北食飯慶祝，又各自在社交平台發文表達心情。田蕊妮貼出二人與愛犬的合照，她說以前常聽長輩說夫妻之間要互相包容，她一直對這個詞感覺負面，覺得往後的人生中都要雙雙帶著忍讓去過活，更心想：「我本來好好的為何結婚以後就要忍？最初我們不是因為太愛對方才忍不住在一起的嗎？」不過後來阿田明白一個道理，她說：「後來才知道包容不單只是忍讓，反而從過程當中慢慢的去學懂把部分的自我放下去接受身邊的你，一切的放下都皆因愛。最近對包容這詞有種新的體會，就是帶著從容的去接受大家生命中包含著對方，20週年快樂，往後的日子請繼續多多指教🫶🏻」

杜汶澤與老婆田蕊妮結婚20周年，田蕊妮寫下：「最近對包容這詞有種新的體會，就是帶著從容的去接受大家生命中包含著對方。」（IG@tinyuilee）

視后田蕊妮離開TVB後，跟杜汶澤到台灣，幫忙搞對方的網台。（IG@tinyuilee）

飯局上，阿田向好友表示，自己以前是很平庸、沒經歷的人，認識了杜汶澤之後人生就非常波動，發現原來人生可以這樣好玩。（fb@杜汶澤）

而杜汶澤貼出當年的婚照，表示：「感謝大家的祝福，20年後的今日，一些人還在，一些人離開，猶如水中月…….所有人，我都祝你們幸福，而對我來說，幸福就是莫思過去、莫測未來、珍惜當下。不然呢？」當年杜汶澤憑《無間道》傻強聲名大噪，伴郎團星光熠熠，有莊文強、劉德華、譚耀文、麥兆輝、余文樂、黃秋生以及後來公開反目的王晶，杜汶澤感觸寫道：「彷彿是昨天」，卻自爆：「20生盧結婚的時候，伴郎團當中只有一個還有聯絡，就是他。」而這位便是黃秋生，秋生亦專程飛往台北跟杜汶澤慶祝，又跟其愛犬玩得很開心。

杜汶澤貼出當年婚照，感觸寫道：「彷彿是昨天。」（fb@杜汶澤）

當年的伴郎團星光熠熠，有莊文強、劉德華、譚耀文、麥兆輝、余文樂、黃秋生以及後來公開反目的王晶。（fb@杜汶澤）

不過，杜汶澤就透露，伴郎團當中只有一個還有聯絡，就是黃秋生。（fb@杜汶澤）