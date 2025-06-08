《執法者們》演員上好犀利扮怪聲獻唱惹反感　呢位花旦遭批好討厭

一眾TVB前及當家小生、花旦最近參與內地直播節目《今晚好犀利》，大跳抖音舞《晚安大小姐》、翻唱《活著VIVA》等多個環節看到令人感到尷尬，不但遭香港網民嘲笑「虐老」，就連內地網民都不賣帳。早前，《執法者們》演員上節目宣傳劇集，眾人要求按指定唱腔獻唱《餓狼傳說》，但由於風格怪異，網民慨嘆：「好好的一首歌怎麼玩成這樣」，而其中有位TVB上位花旦更成為眾矢之的，遭慘批：「好討厭」。

一眾《執法者們》演員早前亮相內地直播節目《今晚好犀利》宣傳。（小紅書截圖）

眾人玩得非常投入。（小紅書截圖）

眾人樂在其中，可惜網民不賣帳。（小紅書截圖）

黃宗澤、吳啟華、馬國明及蔡潔早前亮相《今晚好犀利》宣傳劇集《執法者們》，「犀利主理人」吳卓羲率領四人分別以「渾厚歌劇音」、「嘶啞寶娟嗓」、「黑嗓憤怒音」、「卡通公鴨嗓」、「可愛娃娃音」的聲線演唱張學友的《餓狼傳說》，雖然5人拋下包袱，賣力投入獻唱，但結果卻吃力不討好，許多網民覺得一點都不好笑外，還慨嘆：「好可憐香港明星」、「做乜搞成咁」；而唯一參與的花旦蔡潔，chok聲以娃娃音演唱部分段落，不僅未能冧爆網民，更反遭網民狠批：「那個黑衣女人是誰哦？好討厭。」認真慘慘豬。但也有網民幫口說，指蔡潔在新女演員中算不錯的了。

蔡潔chok聲以娃娃音演唱部分段落。（小紅書截圖）

蔡潔不僅未能冧爆網民，更反遭網民狠批。（小紅書截圖）

網民留言。（網上截圖）

網民留言。（網上截圖）

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現年36歲的蔡潔（Jacky）曾在節目《星光路上》中坦言演藝事業非常好運，她在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》，一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！其後蔡潔憑處女作電影《香港仔》中與曾志偉「肉搏」，一脫成名，更獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，但仍一度生活拮据，試過銀行戶口只剩幾十元。

蔡潔（Jacky）近年備受力捧，成為TVB當家花旦之一。（IG@jackykycai）

靚女！（IG@jackykycai）

火速上位！（IG@jackykycai）

性感。（IG@jackykycai）

不過蔡潔自2018年轉投邵氏後備受力捧，上位神速，除了升呢做女主角之外，更入住千萬豪宅，出入揸靚車，戴名錶，生活富貴！，曾有傳她獲富商力追，對方更大送名牌衫同手袋，但事後蔡潔就極力否認，強調仍單身。早前蔡潔自爆收到「飯局」邀約，令她嬲爆回應：「有病睇醫生唔該！」

蔡潔自爆收到「飯局」邀約，令她嬲爆回應：「有病睇醫生唔該！」（IG截圖）

火速上位！（IG@jackykycai）

大露背！（IG@jackykycai）

上位神速！（IG@jackykycai）

難得派福利！（IG@jackykycai）

出席頒獎禮。（IG@jackykycai）

文青Feel。（IG@jackykycai）

蔡潔在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》。（IG@jackykycai）

一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！（影片截圖）

蔡潔近年在無綫極速上位。（IG@jackykycai）

2022年於《法證先鋒V》首次擔任女主角。

蔡潔在劇集《一舞傾城》中飾演Monica。（IG@jackykycai）

出位。(《一舞傾城》截圖)

入住千萬豪宅。（IG@jackykycai）

空間闊落。（IG@jackykycai）

揸靚車。（IG@jackykycai）