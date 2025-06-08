萬梓良22歲獨子萬大千顏值高似爸爸　湖南參加歌唱比賽有星味

67歲的萬梓良有過兩段婚姻，與恬妞離婚後，於2002年再娶比他細17歲的內地空姐，二人育有一子萬大千，一家三口多年來定居內地。不經不覺，萬梓良的兒子已經22歲，現於內地中南大學讀書，原來萬大千都好有表演慾，早前喺湖南參加《中南大學2025校園歌手大賽》容貌成為焦點，十足吳卓羲和王力宏的混合體，顏值相當高！

萬梓良年前補擺喜酒。（小紅書截圖）

萬千大當時戴住眼鏡好詩文。（抖音截圖）

這個校園歌唱比賽在5月尾進行決賽，萬大千以一曲《荒野之花》應戰，而這首歌是由他親自作曲作詞，極富音樂才華。當日萬大千穿上簡單的白短Tee和牛仔褲，演唱到中段突然穿上皮褸，在台上大唱Heavy Metal，到後段索性蹲在台上，與台下觀眾近距離接觸任手機向他狂影表現極興奮，極具大將之風。

萬大千除掉眼鏡後脫胎換骨，即變型仔。（網上圖片）

穿上皮褸喺台上大唱Heavy Metal。（網上圖片）

面型輪廓同神態都似足爸爸萬梓良。（網上圖片）

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萬大千過去甚少公開露面，2021年萬梓良為兒子慶祝18歲生日，當年的萬大千仍戴住一副金絲框眼鏡，十分斯文卻又帶點傻氣。4年後竟然仔大十八變，萬大千脫下眼鏡，化上淡妝在舞台上表演，無論面型輪廓、舉手投足都有爸爸的影子，愈大愈靚仔星味漸濃，絕對是潛力股。

萬梓良為兒子慶祝18歲生日。（抖音截圖）

大千當時戴住金絲眼鏡好詩文。（小紅書截圖）

萬梓良縱橫影圈近半個世紀，1988年憑電影《大頭仔》榮獲第25屆金馬獎「最佳男主角」。在80年代至90年代中期，萬梓良在無綫拍過多部經典劇集，幾乎都是收視保證，當中在《流氓大亨》一句「So what！」更加成為經典台詞。萬梓良因遺傳性糖尿病導致他一度停工休養，近年只靠登台搵銀，年前被影到唱歌期間突然「發軟」整個人向後跌，健康一直令人擔心。

萬梓良近年少拍戲多登台。（小紅書截圖）

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萬梓良與恬妞婚姻僅維持4年。（電視截圖）

《他來自江湖》係萬梓良經典作品之一。（電視截圖）