碧咸盛傳將獲封為爵士 外界更關注與家人反面的Brookyln會否現身

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）功成名就，有傳碧咸將於下星期英王查理斯三世壽辰公布的授勳名單中，正式獲封為爵士圓夢。不過外界最關心的，就是盛傳與碧咸夫婦及二仔Romeo不和的大仔Brooklyn夫婦會否現身與家人破冰。

碧咸盛傳將獲封為爵士。（Getty Images）

近日多間英國傳媒報道，指基於碧咸球場內外對英國社會及慈善事業作出重大貢獻，外界估計碧咸將會獲封爵。查理斯三世上月出席一公開場合時，與同場的碧咸交談內容被聽到，當時英王詢問碧咸：「你拿到了，對嗎？」而碧咸予以肯定，並感謝查理斯。據知勳銜委員會通常會在正式公布授勳名單前數周發信，邀請得獎者出席儀式。因此料兩人當時碰面時，碧咸已得悉自己封爵。英國政府發言人拒絕評論傳聞，而碧咸亦未就封爵一事作出回應。

外界更關注與家人反面的Brookyln會否現身。（IG圖片）

不過碧咸封爵的傳聞公開後網民表現冷淡，大部分網民只關注碧咸封爵當日，與他及次子Romeo盛傳不和的Brooklyn是否會出席典禮支持父親。據悉Brooklyn早於2016年與Romeo的女友Kim秘密拍拖，而Romeo竟於兩人分手8年後「着阿哥舊鞋」，去年11月公開與Kim拍拖。他原本以為已婚的Brooklyn早已放低前度、不會介意，誰知Brooklyn原來極度不滿，不論是母親Victoria的時裝騷，抑或碧咸出席洛杉磯球賽等，Brooklyn夫婦都刻意避席，被指是避見Romeo與Kim，場面超尷尬。

有指Romeo已與Kim分手。（IG圖片）

不過有外媒爆出，Romeo已「極速換畫」與德國模特兒兼網紅Caroline Daur傳出緋聞。現年30歲的Caroline年紀比Romeo大8年，他們周六晚（7日）被傳媒影到現身於法國巴黎一酒店舉行的派對，而同行還有Romeo母親Victoria。