三級片男星被嬌妻爆花名「小公主」　藝術造詣高一幅畫作值183萬

現年63歲的徐錦江出道逾40年，在電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」，凶狠、威猛的形象深入民心，戲外則是好丈夫、好爸爸，與妻子殷祝平育有兒子徐菲，近年一家三口長居內地，醉心藝術工作。徐錦江曾入讀廣州美術學院，藝術造詣甚高，曾有台灣收藏家以700萬台幣（折合約183萬港幣）收藏其畫作《虬松勁羅衫濕》，作品曾於2013年在巴黎大皇宮美術館展出。而徐錦江的太太早前突然進駐抖音，分享一家人的生活點滴，會讓帶大家了解真實的徐家。

徐錦江曾入讀廣州美術學院，藝術造詣甚高。（小紅書@徐錦江）

自畫像。（網上圖片）

《虬松勁羅衫濕》獲台灣收藏家以約183萬港元買下。（網上圖片）

徐太殷祝平稱呼自己做「螞蟻姐」，笑言是一位天天與徐大俠鬥智鬥勇的女人，她還大爆徐錦江私下的花名，笑說：「別看他在電影裡很風威，私底下是一個超級可愛的大男孩，我們都叫他小公主」。她又上載與兒子齊齊學整陶瓷的生活短片，徐錦江也有出鏡一家三口相當溫馨，殷祝平笑稱：「徐大俠在旁指導！」

徐錦江外表粗獷，給人一種硬漢的形象，徐錦江私下極疼錫妻兒，曾被太太爆料指在兒子徐菲十七歲時需進入劇組《封神》拍戲，在夫妻二人送兒子離開後，徐錦江就不捨流下男兒淚。

徐錦江太太殷祝平進駐抖音。（抖音@螞蟻姐的日常）

爆徐錦江私下好可愛。（抖音@螞蟻姐的日常）

叫徐錦江做「小公主」。（抖音@螞蟻姐的日常）

徐錦江教太太同囝囝整陶瓷。（抖音@螞蟻姐的日常）

做指導。（抖音@螞蟻姐的日常）

忍唔住出手。（抖音@螞蟻姐的日常）

徐太悉心打扮後，皮膚白皙的她被網民讚撞樣利智。徐錦江和殷祝平的愛情故事相當離奇，徐錦江於1994年在雲南拍片，偶遇窗外女兵操練一眼相中了樣子甜美的殷祝平，隨即上前示愛求婚被拒。半年反在北京重遇，殷祝平表示若要交往首先要得到爸爸的同意，徐錦江竟然帶了主演的三級電影《玉蒲團》來播放，最終獲外父開綠燈。

徐錦江與老婆殷祝平結婚逾30年。（徐錦江微博圖片）

對太太一見鍾情。（微博圖片）

徐錦江殷祝平一家三口。（微博圖片）

徐錦江殷祝平一家三口。（微博圖片）

徐錦江殷祝平結婚逾30年。（微博圖片）

徐錦江的父親為哈爾濱人，而母親則為秘魯人。80年代初他來港發展，入行前做過模特兒及夜總會歌手，1981年考入第10期無綫藝員訓練班，與劉德華、梁家輝等同期同學。至1983年正式踏入電影圈，《省港旗兵2》令他一舉成名。由於外型較剛強且凶悍，徐錦江多演反派角色，曾演出《色情男女》、《玉蒲團》系列及《滿清十大酷刑》等三級電影，又拍過全裸寫真集《形神集》，卻因此令他與媽媽和妹妹的關係轉差，患上抑鬱症和躁狂症長達10年。他試過兩度輕生，幸得妻子殷祝平及時阻止，後來在妻子支持下，開設藝術工作室，靠繪畫讓病情好轉。

徐錦江給人一種硬漢感覺的。（影片截圖）