女神配對計劃｜周嘉全表白李芷晴失敗　兼職揸Uber履歷原來好猛料

TVB《女神配對計劃》掀起討論潮，節目中向葉蒨文表白的曾展望更引起網民興趣，成為翌日的搜尋關鍵字。另一方面，在《女神配對計劃》中向李芷晴表白的周嘉全亦獲得網民留意。



「愛回家女神」李芷晴會唔會重新接受周嘉全？（《女神配對計劃》截圖）

「愛回家女神」李芷晴會唔會重新接受周嘉全？（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全送過一張畫像畀李芷晴，但係冇表白。（《女神配對計劃》截圖）

「花生團」都話李芷晴應該接受周嘉全。（《女神配對計劃》截圖）

今年31歲的周嘉全於2017年入讀第29期藝訓班而加入TVB，同期同學也有吳子沖、何晉樂、何依婷、伍樂怡、邱晴、胡美貽、陳嘉慧等人。不過早於藝訓班之前，他已有不少舞台演出經驗。在他20歲的時候，他曾入讀演技訓練班，師承鍾景輝同余俊峰，自始他也從事特約演員、廣告和舞台劇工作。2014年亦參與過無限傳說劇團《心債》演出，並擔任主演，共公演四場。

周嘉全。（資料圖片）

周嘉全。（資料圖片）

早前《奪命提示》的宣傳活動上，加入TVB 8年的周嘉全就曾透露自己一方面在TVB做藝人，一邊要做副業維生：「我係keep住有做uber，一邊練好自己手車，一邊去賺外快。亦都係會可以觀察好多社會上唔同嘅人，即係我覺得演員個戲劇都源自於生活，咁我老實講我做uber其實可以接觸到唔同嘅社會階層，接觸到唔同區內嘅市民，都可以話係對我演技都有幫助。」

周嘉全送過一張畫像畀李芷晴，但係冇表白。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全都幾癡情。（《女神配對計劃》截圖）

被問到什麼時候開始做司機時，他笑指「其實開始咗一年到」，而他一有時間就會去做司機，但就表示要打兩份工是時間開始唔夠用：「其實唔係咁容易㗎！」而被問到為什麼最近一年才開始做司機，他即指TVB對他不錯，一直都有拍劇的機會：「不過出面嘅機會我都會努力去接觸！」

李芷晴好驚訝，因為冇諗過周嘉全鍾意佢。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴好驚訝，因為冇諗過周嘉全鍾意佢。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全3年前開始已經鍾意李芷晴。（IG圖片）

周嘉全3年前開始已經鍾意李芷晴。（IG圖片）

周嘉全3年前開始已經鍾意李芷晴。（IG圖片）

節目中周嘉全直言曾送過一幅李芷晴的畫像給她而不敢表白，從他的社交平台上看亦能看到，他在2022年5月1日曾分享過這一張畫像，當時他就寫道：「畫得似唔似，其實第五波閉關期間搵左個frd試筆。重拾畫筆嘅感覺真好 #sketch #素描 #真人話本身副相都唔似佢希望po完唔會太多frd要我畫佢哋，我唔係唐伯虎。」另外，在往前的時間，他也曾特別地分享李芷晴的照片，似乎早在三年前已經喜歡上了李芷晴，真的很癡情。

李芷晴好驚訝，因為冇諗過周嘉全鍾意佢。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴的吊帶裙Look。（Instagram/@step_bystep）

李芷晴。（IG：@step_bystep）

李芷晴。（IG：@step_bystep）

「愛回家女神」李芷晴。（IG@step_bystep）

李芷晴。（IG@step_bystep）