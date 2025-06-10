金像獎最佳男配角工作不穩定　買雞胸學慳錢格價睇邊間最平

藝人馮皓揚昨日（9日）出席TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴，他今次於劇中飾演一名有濕疹的病人，需要陳豪的治理。馮皓揚接受《香港01》訪問時被問到近期是影視業的寒冬，自己於拍電影及拍劇方面有沒有受影響時，他想了一會就表示：「我so far都感恩嘅，即係冇話一段好長嘅時間會冇嘢做、冇工開。唔係話每日都要去開工，有時候最多就一兩個禮拜，可能自己揾啲嘢去搞下，可能做下gym，學下啲語言。」他覺得這個節奏對他來說是剛剛好，因為可以有時間讓他去消化、分析及檢討他做過的事情，讓他知道怎樣去進步。

TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴。(陳順禎 攝)

馮皓揚覺得這個節奏對他來說是剛剛好，因為可以有時間讓他去消化、分析及檢討他做過的事情，讓他知道怎樣去進步。(陳順禎 攝)

至於收入方面他則表示「自己慳啲囉」！馮皓揚笑指這樣可以學懂去理財：「唔一定係成日都富富貴貴，我覺得學識去理財，如果你揾到樂趣都好玩，今日又慳咗五蚊，今日又慳咗十蚊，我呢個年紀可以多啲去磨練。」

馮皓揚笑指這樣可以學懂去理財。(陳順禎 攝)

對於是否要「慳住洗」，馮皓揚指自己最近在研究健身方面，所以四出研究在哪買雞胸會便宜：「買雞胸，我會研究下邊個市場嘅雞胸係會平啲，我最近研究咗我屋企樓下買400g雞胸係39蚊，算係一個唔錯嘅價錢。（即係慳係食嗰方面？）食嗰方面我都冇乜要求，食嘢我為咗吸收我需要嘅營養，而唔係真係話我要大魚大肉。」馮皓揚又笑指自己平時都不太大使：「我個人不嬲都冇乜消費慾望，咁所以都ok。」

馮皓揚指自己最近在研究健身方面，所以四出研究在哪買雞胸會便宜。(陳順禎 攝)

馮皓揚表示還未知道未來有什麼劇拍，要看有沒有監製找他：「冇嘅我都覺得裝備好自己，因為始終我都幸運啦，爹地媽咪都算支持我。即係唔係必需嘅時候都唔會想揾屋企人攞零用錢嘅，咁但係而家我間唔時工作下又慳下錢嘅時候，都生活到嘅。（需要做兼職幫補？）其實需要嘅！但係就暫時繼續呢個狀態先，需要就睇下我有冇嘢想買。」

馮皓揚表示還未知道未來有什麼劇拍，要看有沒有監製找他。(陳順禎 攝)

馮皓揚指「問屋企人攞零用錢」並不是直接問家人拿，而是在學習興趣班時，家人會說：「我幫你畀啦！」至於自己會否給家用時，他則指是「一時時」，因為工作不穩定，所以是不定時給家用。