拜金名媛獲邀擔任英國時尚生活推廣大使　曾歷離婚翻身成帶貨女王

現年62歲的章小蕙近年將事業重心轉往內地，不時拍片分享護膚及保養心得，成功吸引大批粉絲關注。章小蕙在2020年創立了自己的品牌「玫瑰是玫瑰」，她更積極直播帶貨，由「拜金女王」變成「帶貨女王」，鏡頭前的她氣質優雅，保養得宜超凍齡，皮膚白滑緊緻令不少網民驚艷。早前有網民分享與章小蕙在英國同場出席活動的合照，並大讚她超有人格魅力：「她真的是一個非常溫暖的人，第一次見她就一下子能記住很多身邊人的名字，工作人員，哪怕是只有一面之緣的服務生，都可以很親切的聊天，在這個匆忙的時代裏，『看見』是能力，是尊重也是選擇。」

章小蕙近年將事業重心轉往內地。（小紅書圖片）

章小蕙近年將事業重心轉往內地。（小紅書圖片）

氣質優雅。（小紅書圖片）

保養得宜。（小紅書圖片）

拍片分享護膚及保養心得。（影片截圖）

由「拜金女王」變成「帶貨女王」！（小紅書圖片）

優雅。（小紅書圖片）

優雅。（小紅書圖片）

優雅。（小紅書圖片）

據網民透露今次是參加Harrods與英國駐華使領館舉辦的「英國時尚生活推廣大使」活動，而章小蕙就以「英國時尚生活推廣大使」的身份出席。相中所見，身穿裸粉色晚裝的章小蕙，一身打扮高貴優雅，網民紛紛留言大讚她狀態大勇！出身富裕家庭的章小蕙自小已經穿名牌，更曾講過「飯可以唔食，衫唔可以唔買」，因而被封為「香港第一拜金女」，雖然她當年被指責敗光鍾鎮濤的家產，但近年已經成功翻身，更開設小紅書拍片，積極與網民分享人生經歷及美妝護膚秘訣，大受粉絲歡迎！

參加Harrods與英國駐華使領館舉辦的「英國時尚生活推廣大使」活動。（小紅書圖片）

章小蕙以「英國時尚生活推廣大使」的身份出席。（小紅書圖片）

高貴優雅。（小紅書圖片）

高貴優雅。（小紅書圖片）

皮膚白滑緊緻令不少網民驚艷。（小紅書圖片）

氣場十足。（小紅書圖片）

出身富裕家庭。（小紅書圖片）

自小已經穿名牌。（小紅書圖片）

分享人生經歷。（小紅書圖片）

Keep住一頭濃密黑髮。（小紅書圖片）

優雅。（小紅書圖片）

氣質依然出眾。（小紅書圖片）

完全唔似已經超過60歲！（小紅書圖片）