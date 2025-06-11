GL劇女神鄺玲玲Orm受跟蹤收買司機　LingOrm正式控告5名私生飯

憑GL泰劇《我們的秘密》全球爆紅，在香港長大的港泰混血女神鄺玲玲，所到之處都獲得大批粉絲到場支持並遭包圍。最近傳出她們飽受「私生飯」跟蹤騷擾，有指已委託律師報警，控告5名「私生飯」在曼谷住所附近跟蹤拍攝。



鄺玲玲主演泰國百合劇《我們的秘密》（ใจซ่อนรัก）爆紅。（網上圖片）

「Lingorm」已是不少劇迷心中的GL屏幕情侶，之前玲玲與Orm亦曾在香港舉行粉絲見面會。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲是沖女郎之一。

擁有深邃五官、混血感十足的濃顏美女鄺玲玲（Sirilak Kwong），憑藉著泰國GL劇（女同性戀題材劇）《我們的秘密》和Orm（Kornnaphat Sethratanapong），組成「LingOrm」在亞洲各地迅速竄紅，所到之處都萬人空巷。但有指她們被私生飯困擾多時，有泰國資深主播於Facebook發文指LingOrm已委託律師遞交正式控訴，指私生飯潛伏於LingOrm的公寓樓下拍攝，甚至整天整夜守候，更以現金手機等收買她們的司機洩露行蹤。

鄺玲玲和Orm（Kornnaphat Sethratanapong）組成的「LingOrm」，一直受私生飯騷擾。（IG：@linglingkwong）

鄺玲玲和Orm（Kornnaphat Sethratanapong）組成的「LingOrm」，一直受私生飯騷擾。（IG：@linglingkwong）

鄺玲玲和Orm（Kornnaphat Sethratanapong）組成的「LingOrm」，一直受私生飯騷擾。（IG：@linglingkwong）

鄺玲玲和Orm（Kornnaphat Sethratanapong）組成的「LingOrm」，一直受私生飯騷擾。（IG：@linglingkwong）

Orm的母親Koy受訪時，更指司機洩露住址，早前有人闖入Orm的住所，令她受到驚嚇。二人委託律師向曾主導破獲「鐵箱藏屍案」的副警監報案，泰國警方指已確認5名涉案人員參與了跟蹤騷擾行為，正進一步蒐集證據，準備採取法律行動，也公開警示這些行為已違法，請立即停止，否則將依法追訴。