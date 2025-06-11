GM曾展望節目表白「明戀」葉蒨文　89萬貼圖網民力撐破紀錄

曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。昨晚（10日）由導演火火、吳若希及曾展望（GM）主持的TVB Plus直播節目《奇情谷》有獎問答遊戲部份，亦安排由GM負責，問題假設為「如果GM暗戀嘅女仔向佢出櫃，GM會有咩反應」，並提供4個答案選擇。GM給觀眾貼士時，藉機表明心跡︰「首先，我係無暗戀嘅對象……」一旁的火火搭嘴說︰「而家明戀（葉蒨文）吖嗎。」GM毫不避諱說︰「係，係明戀。」借《奇情谷》公開放閃，趁機向對象示愛。昨晚chatroom繼續有網民留言撐GM加油，他的頭像貼圖海量湧現，到節目完結共錄得破紀錄89萬個貼圖。



近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG圖片）

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG圖片）

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG圖片）

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG圖片）

在節目尾聲的「代您傾情」環節中，再讓GM傾訴心聲，他為支持自己的觀眾打氣說︰「真係好多謝大家，因為你哋我先有呢30秒表達感受，無論係求愛過程或者呢個節目，觀眾都好鍚我、好幫我，我會畀心機做好所有嘢，感情同工作都係，嚟回報大家。另外，我想用自己例子話畀大家聽，我得你都得，我都為大家加油，一齊努力。」場面溫韾感人。

GM曾展望繼續成為焦點，他在節目中訴心聲。

GM曾展望繼續成為焦點，他在節目中訴心聲。

GM曾展望繼續成為焦點，他在節目中訴心聲。

此外，昨晚主題「Lesbian的異世界」，請來「奇情嘉賓」蘭姨分享女同志的情感世界，並帶來一個被背叛的同志故事。蘭姨跟JJ為中學「老Best」，雙方都清楚對方女同志身份。JJ外型偏男性化，高高瘦瘦、屬「口花花」自信型，有一名相識10多年任職空姐的正印，二人合資買了一層樓歸JJ名下。蘭姨表示早年陪JJ買周年慶祝禮物，以為對方好事近，她說︰「同佢去咗某名店買戒指，仲要買一對，以為佢用嚟求婚，但等咗好耐都無佢哋訂婚消息，於是我去問佢。」

JJ毫不避諱自爆出軌，買的一對戒指分別贈予正印及小三。JJ解釋出軌是因一齊太耐好悶，生活沒有激情，而最爆的是，對象竟是名有夫之婦，JJ非常自豪能拗攣人妻。每到大時大節，JJ都會分開帶兩人跟屋企人食飯，蘭姨說︰「因為屋企人好錫JJ，所以都配合佢。」

GM曾展望贏得海量網民支持，stickers數達破紀錄的89萬個。

去年空姐跟朋友外遊，提早一日回港準備給另一半驚喜，卻撞破JJ拖住一名女孩子行街。空姐自然大興問罪之師，有恃無恐的JJ已預了分手並和盤托出，令人吃驚的是，該名對象並非人妻小三，蘭姨說︰「竟然係名小四，原來人妻已經慢慢fade out，嗰位小四原本都係直，JJ鍾情拗攣直女，覺得好有成功感。」最令蘭姨氣難下的，是「老Best」JJ竟然霸佔愛巢跟小四雙宿雙棲。