李嘉欣勁敵現身北京為好友慶生　重溫經典作大騷白滑長腿不輸當年

現年55歲的陳淑蘭（蘭子）在1988年參選港姐奪得亞軍，更力壓「大美人」李嘉欣奪得最上鏡小姐。當年陳淑蘭在電影中經常出演搞笑角色，包括《賭聖》、《家有囍事》系列等，外形出眾、性格鬼馬的她深受觀眾喜愛，人氣急升！近日陳淑蘭驚喜現身北京，原來她是專誠飛到當地為好友慶生！

蘭子在1988年參選香港小姐奪得亞軍，她更成功揮低同屆冠軍李嘉欣，成為「最上鏡小姐」得主。（YouTube影片截圖）

泳裝環節。（YouTube影片截圖）

超長美腿！（YouTube影片截圖）

超長美腿！（YouTube影片截圖）

陳淑蘭在《家有喜事》中的演出十分經典。（影片截圖）

《家有囍事》中陳淑蘭飾演的Sheila，是「常滿」黃百鳴的情人。（影片截圖）

陳淑蘭向來予人樂天性格，好鍾意笑。（資料圖片）

陳淑蘭自揭非媽媽親生女，原為棄嬰，感激陳媽媽用愛養育。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

同胡杏兒合照（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

旗袍look。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭現身尖沙咀為《夏韶聲last Summer演唱會》記者會擔任司儀。（陳順禎攝）

陳淑蘭分享了多張靚相，並寫道：「在北京藝術家宋洋的工作室，毎角落都可以打卡留倩影😆」而宋洋亦有上載一段影片，分享兩人一起重溫《賭聖》：「專程從香港飛來北京為我慶祝生日的著名港姐&演員陳淑蘭大美女。」片中所見，陳淑蘭同好友坐在梳化上重溫《賭聖》，電影剛好播放到她落樓梯的一幕，身穿短裙黑絲的她大騷長腿，驚艷出場！之後鏡頭一轉，宋洋將鏡頭對着陳淑蘭的下半身，可見她一雙白滑長腿絕對不輸當年！

陳淑蘭到北京藝術家宋洋的工作室。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭到北京藝術家宋洋的工作室。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

重溫電影。（影片截圖）

《賭聖》（影片截圖）

驚艷出場。（影片截圖）

經典。（影片截圖）

畫面香艷。（影片截圖）

大騷白滑長腿！（影片截圖）

不輸當年！（影片截圖）

不輸當年！（影片截圖）

Keep得好！（影片截圖）

雖然陳淑蘭已年過半百，但不少網民都大讚她保養得宜，魅力不減！不過外形出眾的陳淑蘭感情路頗為坎坷，至今未婚，陳淑蘭曾在1996年與漫畫家祈文傑拍拖，但可惜二人因性格不合分手，不過兩人再見亦是朋友，相處融洽。2006年陳淑蘭被爆與利希慎後人利承武拍拖，男方是城中「鑽石王老五」，兩人多次被影到約會、態度親暱，甚至屢傳婚訊，但利承武與蘭子離離合合消息不斷，始終沒有承認過戀人關係，2016年蘭子曾在訪問中以「男朋友」形容利承武，2018年她更在利承武旗下酒店舉行50歲生日會，力證「正室」地位，雖然有報道指蘭子與利承武在同年已經正式分手，但直至2020年利承武被爆早已結婚並榮升人父，女方終於深知復合無望，這段長達12年的感情糾葛告一段落，亦宣告豪門夢碎。

蘭子與舊愛祈文傑再見亦是朋友，她更與翁虹一起為祈文傑慶祝生日。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭與祈文傑分手多年，一直保持友好關係。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

今年年初祈文傑在IG宣布婚訊！（IG@davidkikiki）

蘭子曾與富商利承武糾葛12年，但男方被爆早已結婚並榮升人父。（視覺中國）

陳淑蘭54歲生日派對。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭54歲生日派對。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

近年陳淑蘭與好友周國豐和陳淽菁開設了YouTube頻道《豐陳三俠》，分享多年的所見所聞。（YouTube影片截圖）