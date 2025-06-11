《中年好聲音3》回歸日現身沙田馬場　三甲拉開活動序幕輪住唱

《中年好聲音3》實力唱將黃博、張與辰、劉洋金凱、趙浚承、占士丁丁及陳芷盈將於7月1日出席在沙田馬場盛大舉行的「香港共慶回歸賽馬日」。當日除了有焦點賽事「香港回歸盃」及「粵港盃」連環上演外，還有他們接連的演出。

「香港共慶回歸賽馬日」 7月1日在沙田馬場盛大舉行。(公關提供)

為慶祝香港特別行政區成立28周年，香港賽馬會將於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，與市民分享回歸的喜悅。當天馬場內除了緊張刺激的賽事外，更有連串充滿活力的節目﹕《中年好聲音3》三甲實力唱將黃博、張與辰及劉洋將在馬匹亮相圈大展歌喉，為活動拉開精彩序幕；而於賽事中場，將由《中年好聲音3》歌手李金凱、趙浚承、占士丁丁及陳芷盈全日接力獻唱，為觀眾帶來無間斷的音樂盛宴。

《中年好聲音3》三甲實力唱將黃博、張與辰及劉洋將在馬匹亮相圈大展歌喉，為活動拉開精彩序幕。(公關提供)

《中年好聲音3》實力唱將傾情獻唱賀回歸「香港共慶回歸賽馬日」的開幕表演將於當天下午2時45分在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。大會特邀人氣歌唱節目《中年好聲音3》冠軍黃博、亞軍張與辰及季軍劉洋同台獻技，演繹多首經典金曲，展現紮實唱功與舞台爆發力，揭開賽事序幕。此外，同樣來自《中年好聲音3》的李金凱、趙浚承、占士丁丁及陳芷盈將於全日賽事中場，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下的舞台接力獻唱，以激情洋溢的歌聲陪伴市民觀賞全日的刺激賽事！同場加映，黃博、張與辰及劉洋，將於第四場後再次現身，與現場觀眾互動並送出精美禮物，各位萬勿錯過！詳細表演時間可參閲活動主題網頁。