Disney+ 最強避暑片單！必追肖戰、李鍾碩、南宮珉新劇

6-7 月又熱又落雨，與其出門「濕身」，不如宅在家裡開大冷氣煲劇！今個初夏， Disney+ 精心為各位劇迷準備好避暑片單，當中4部最新話題新劇，從古裝復仇到職場熱血，從療癒愛情到奇幻設定應有盡有！肖戰主演的年度古裝復仇劇《藏海傳》已全集上線，還有南宮珉療癒新作《我們的電影》、李鍾碩夥拍文佳瑛主演的律政韓劇《瑞草洞》、許凱、田曦薇主演的奇幻愛情劇《子夜歸》接力開播！另外還有已上線的高收視韓劇、Marvel電影、得奬美劇、外語片等佳作，每一部都讓人忍不住想窩在沙發裡一口氣追完！



Do 姐都推介《藏海傳》肖戰銜年度古裝復仇天花板

說到 2025 年最爆古裝劇，由頂流男星肖戰及「95 花」張婧儀主演的《藏海傳》絕對是榜首！這部由《甄嬛傳》導演鄭曉龍操刀的作品，一開播就創下收視奇蹟，不僅打破央視三年黃金檔古裝劇首播紀錄，更在開播三日內空降 Disney+ 香港熱播冠軍，雲合數據顯示其有效播放市佔率高達 40%，穩坐年度陸劇冠軍寶座。劇中肖戰飾演的「藏海」為報被滅門血仇，學藝十年集堪輿及縱橫之術後決心踏上復仇之路回京。有別於一般復仇劇，將復仇、宮鬥、密室逃脫等元素熔於一爐。劇情節奏緊湊如電影，連 Do 姐（鄭裕玲）都大讚「忍不住一集一集追看下去」。如果你愛《琅琊榜》的智計權謀，這部「古墓版《魷魚遊戲》」絕對能滿足你對緊張刺激劇情的期待。

李鍾碩回歸演律政職場劇《瑞草洞》香港街頭取景共鳴感十足

早前不少香港網民在香港街頭野生捕獲到李鍾碩及文佳瑛，原來是兩人為新劇《瑞草洞》來港取景！這部 7 月 5 日於 Disney + 獨家上線的韓劇，由《W —兩個世界》導演朴勝宇與李鍾碩再度合作，女主角則是《女神降臨》文佳瑛，講述首爾律師事務所聚集地「瑞草洞」裡年輕律師的奮鬥故事。與一般職場劇不同，《瑞草洞》請來真實律師擔任編劇，細膩呈現辦公室壓力、同事扶持與法律行業等各種日常。劇集更在香港多地取景，中環、西九等熟悉的場景將陸續於劇中呈現，本地觀眾可輕易找到熟悉感。

劇中李鍾碩飾演的「冰山律師」與文佳瑛的「熱血新人」組成「反差 CP」，前者冷峻理性，後者熱情衝勁，從互懟到並肩作戰的過程充滿喜感與感動。劇中既展現職場成長的熱血，也暗藏細膩感情線，搭配真實律師行業生態與香港在地元素，劇迷教定鬧鐘7月5日追劇！

南宮珉奪視帝後回歸之作《我們的電影》治癒人生焦慮

憑《戀人》奪得百想視帝的南宮珉，時隔兩年回歸小熒幕，帶來一部動人又治癒的作品《我們的電影》。被稱為「最會挑劇本的演員」的南宮珉，所接的劇部部都是佳作。這次他在新作中飾演被「第二部作品詛咒」困擾的電影導演，與全余贇（《黑道律師文森佐》女主角）飾演的「生命進入倒計時的演員志願生」相遇，兩人聯手拍攝一部「不可能完成的電影」，在創作過程中互相療癒。

劇情巧妙融入影視行業的內幕，從投資人壓力、劇本爭執到演員的自我懷疑，每一處細節都戳中「成年人的焦慮」。南宮珉與全余贇的演技碰撞更是看點，前者演出導演的頹廢與執著，後者將「向死而生」的豁達演得讓人淚目。如果你近期感到迷茫，這部劇或許能透過「電影夢」的包裝，讓你重新找到面對生活的勇氣。此劇將於6 月 13 日在Disney+ 獨家上線，韓劇迷不容錯過！

甜寵奇幻《子夜歸》許凱、田曦薇主演古裝版《史密夫決戰史密妻》

《延禧攻略》男神許凱與《大奉打更人》田曦薇主演的《子夜歸》，堪稱 2025 年最受期待的奇幻愛情劇，講述許凱飾演的「清正小郎君」梅逐雨與田曦薇飾演的「長安縣主」武禎，因一場陰謀被迫結為夫妻，但原來各自暗藏神秘身份：一個是看似普通，卻能力超凡的捉妖道士，一個是夜晚變身貓妖的貴族女子，身份各異的兩人充滿火花的愛情攻防戰。

兩位主角在日頭恩愛放閃，夜幕降臨後卻因各自的隱藏身份而針鋒相對。雙重身份的相處令他們的愛情變成攻防戰，被觀眾譽為古裝版「史密斯夫婦」，令粉絲相當期待許凱與田曦薇之間的火花碰撞

曾執導《墨雨雲間》的導演侶皓吉吉，將古裝、諜戰、奇幻、浪漫元素玩出新花樣，這種「日夜雙面」的情節設計，讓觀眾看得既甜又緊張！

夏日追劇加碼！多部人氣劇集與電影同步新上線

除了4部重點熱播劇集，Disney+ 在6至7月還有不少人氣劇集與電影同步上線，多元題材涵蓋劇情、動作、音樂與懸疑，讓這個夏天的片單更加豐富！

2024 年橫掃 11 項艾美獎的《大熊餐廳》第 4 季（The Bear S4）無疑是其中一部最受期待的劇集，6 月 25 日將於Disney+ 全集獨家上線，延續第三季結尾餐廳收到重要食評後的懸念，繼續講述 Carmy 如何面對餐廳營運與自我壓力，相信劇情節奏一如既往地緊湊，情感層層堆疊，粉絲不容錯過。

Marvel 迷必睇的熱血動作鉅製！《美國隊長 4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）現已在Disney+ 獨家串流上線，新一代隊長 Sam Wilson 接棒登場，與強大反派 Red Hulk 展開激戰，海陸空動作場面密集、動作戲碼爽快，延續漫威宇宙第五階段的緊湊節奏，感受全新美國隊長的魅力，絕對是夏日必煲的漫威爽片！

正值《職業特工隊8：最終清算》在戲院上映，想重溫系列經典場面，就要把握機會。Disney+ 現正期間限定串流《職業特工隊》1至6集（Mission: Impossible 1–6），由6月1日至7月31日限時上架。從 Ethan Hunt 的初登場到多場經典飛車爆破場面，一次過重溫 Tom Cruise 如何把這個角色塑造成全球最具代表性的動作英雄之一。

Bob Dylan 一生充滿傳奇，他的音樂、文字與態度深深影響多個世代。由 Timothée Chalamet 主演的傳記電影《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown），現已在Disney+ 獨家串流上線。電影聚焦Bob Dylan成名前的掙扎與突破，「甜茶」親自獻唱多首經典民謠，演出收放自如，獲得8項奧斯卡提名與3項金球獎提名，是今年最受期待的傳記電影之一。

話題韓劇《血謎拼圖》自5月21日獨家上線後，迅即登上 Disney+ 全球最高觀看次數韓劇。由《梨泰院Class》金多美、《我的出走日記》孫錫求主演，幕後班底包括《北韓諜戰》導演尹鍾彬、《隧道》編劇李銀美，實力強勁。故事圍繞一宗牽涉神秘拼圖的連環命案，燒腦劇情緊湊又意想不到，不斷挑戰觀眾推理極限。現在全部集數現已於Disney+ 獨家上線，劇迷可以一口氣爽爆煲劇！

今個6-7月，就買定零食宅在家，讓Disney+ 陪你度過一個涼快又充實的夏天！

（資料及相片由客戶提供）