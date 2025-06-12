黎燕珊前夫劉永女兒結婚影都冇　母兼父職婚禮做呢個動作全場感動

黎燕珊大女劉詠詩（Wynce）日前（7日）與從事IT的男友鄭健民（Kenneth）正式「拉埋天窗」，劉詠詩與鄭健民於尖沙咀一酒店擺婚宴暨弄瓦喜酒，筵開21席，不少藝人都有出席。黎燕珊昨日（11日）於社交平台分享了女兒婚宴內的片段，可以見到她代替了爸爸的位置拖著女兒進場。

黎燕珊大女劉詠詩（Wynce）日前與從事IT的男友鄭健民（Kenneth）正式「拉埋天窗」。(IG@evalaiyinshan)

黎燕珊代替了爸爸的位置拖著女兒進場。(IG@evalaiyinshan)

黎燕珊與前夫劉永多年前已經離婚，而且雙方鬧得極不愉快，更至不相往來的地步。黎燕珊母兼父職多年，離婚後一直獨力照顧一對仔女，她亦擔起「一家之主」的責任。劉永當日缺席女兒婚宴，而黎燕珊則代替前夫劉永拖著女兒劉詠詩進場，她親自把劉詠詩的手交給女婿鄭健民，眼裡更流露著一絲絲不捨的神情，令全場感動非常。

黎燕珊則代替前夫劉永拖著女兒劉詠詩進場。(IG@evalaiyinshan)

黎燕珊親自把劉詠詩的手交給女婿鄭健民，眼裡更流露著一絲絲不捨的神情。(IG@evalaiyinshan)

黎燕珊分享的影片中，她與女兒致辭都未有提及前夫劉永，但黎燕珊有特別感謝前親家、劉永的胞姊劉筱玲博士：「好多謝好錫佢哋嘅三姑媽劉筱玲博士。」黎燕珊在致辭時哽咽地表示：「我人生最迷惘嘅時候，有你哋陪住我一齊行，成日鼓勵我。」同時她亦感嘆女兒已成為人妻兼人母：「我好感謝天父，賜咗一對咁乖、咁聽話嘅仔女畀我，減省咗我喺路途上嘅勞累。」

黎燕珊分享的影片中，她與女兒致辭都未有提及前夫劉永。(IG@evalaiyinshan)

黎燕珊有特別感謝前親家、劉永的胞姊劉筱玲博士。(IG@evalaiyinshan)

除了黎燕珊外，女兒劉詠詩亦有在台上致辭，她在台上感謝媽媽及弟弟，同樣未有提及爸爸劉永。黎燕珊及弟弟在台下都被劉詠詩的致辭感動到流淚，她向媽媽表示感謝養育之恩：「你辛辛苦苦湊大我，你個女終於出嫁啦！見到你今日咁開心，我已經好滿足啦，自從做咗媽媽，我知道湊大一個小朋友真係唔容易，有好多血汗淚水，真係解釋唔到，辛苦你啦！」劉詠詩向弟弟表示謝意：「細佬，我特別想多謝你，成日咁錫我。但而家你都大個仔啦，好可靠㗎啦！你可以將保護我嘅責任，交畀哥哥啦。」