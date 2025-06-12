GENBLUE幻藍小熊亞洲巡迴宣傳魅力超群　15天連走3城市跑30個通告

GENBLUE幻藍小熊亞洲巡迴宣傳再掀「台妞韓團」旋風，人氣魅力席捲東南亞！攜首張韓文迷你專輯《ACT LIKE THAT》赴海外宣傳的她們在十五天內跑了泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、香港三地，共跑了逾30幾個通告行程滿檔，不僅在各城市上遍當地電視、電台、平面等各類媒體訪問宣傳及做街頭快閃，還在泰國上了打歌舞台、在馬來西亞辦記者會及參加校園演唱會，並在香港上了電台電視台做宣傳和參加頒獎禮活動表演之外，又到香港不同景點如堅尼地城海旁、彩虹村、摩天輪拍攝，更在銅鑼灣街頭聯同50位香港女舞團朋友跳《ACT LIKE THAT》快閃舞；而如此鋪天蓋地的宣傳堪比巨星排場，所到之處更擠滿各地歌迷到場支持，此外粉絲們接機，宛如韓國天團繞境出巡氣勢銳不可擋，無怪被媒體讚譽為「國際人氣大勢女團」，可說實至名歸！

GENBLUE幻藍小熊亞洲巡迴宣傳再掀「台妞韓團」旋風。(公關提供)

GENBLUE幻藍小熊首次的海外宣傳竟意外成試膽大賽及技能養成挑戰賽，原來為了拍攝團綜，六位女孩更在當地入境隨俗去做各式體驗，包括在泰國學打泰拳、穿泰國女學生制服街頭突擊宣傳、在馬來西亞學傳統染布及學做印度甩餅、在香港更學習製作茶餐廳食物蛋撻和菠蘿油。

GENBLUE幻藍小熊首次的海外宣傳竟意外成試膽大賽及技能養成挑戰賽。(公關提供)

GENBLUE幻藍小熊六位成員包括： AYEON（阿勇）、團長XXIN、YUAN許媛媛、LILI毓、AYAKO采甄、NICO，六位女生跑十五天宣傳，公司安排她們每天都是食沙律餐，她們還做了個排行榜那裡沙律最特別。但對香港茶餐廳美食十分有興趣，拍團綜要製作蛋撻和菠蘿油，她們又要打蛋整蛋漿和搓酥皮非常忙碌，最後各人分別發揮想像力做出創意為菠蘿包。

GENBLUE幻藍小熊六位成員包括： AYEON（阿勇）、團長XXIN、YUAN許媛媛、LILI毓、AYAKO采甄、NICO。(公關提供)

另外出席不同活動時還認識了不少香港歌手，還跟他們一起做Collaboration ，例如同Yumi合跳《ACT LIKE THAT》又跟張馳豪Aska 大跳《Catch the Feeling》，還有和歐陽妙芝兒子Atilla Fong 大跳Like Jennie ，還認識了Chantel、應智越、冼靖峰、文凱婷、林智樂和XIX，之後GENBLUE將會再次來到香港出席「TheNextwave沙灘音樂節2025」。

另外出席不同活動時還認識了不少香港歌手。(公關提供)

GENBLUE同Yumi合跳《ACT LIKE THAT》又跟張馳豪Aska 大跳《Catch the Feeling》。(公關提供)

GENBLUE同Yumi合跳《ACT LIKE THAT》又跟張馳豪Aska 大跳《Catch the Feeling》，還認識了Chantel、應智越、冼靖峰、文凱婷、林智樂和XIX。(公關提供)