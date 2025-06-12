何柱國逝世｜兒子何正德娶林建岳大女林恬兒　婚禮港澳特首到賀

前全國政協常委、商人何柱國逝世，終年75歲。何柱國出身上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，他曾赴美國升學，1990年代返港接手家族生意，有「煙仔何」的外號。何柱國的兒子何正德（Kent）在2014年與已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）結婚，當年兩人在法國南部尼斯舉行婚禮，回港後在香港君悅酒店擺婚宴，婚禮名人雲集，除了多位城中富商出席之外，港澳五任特首都有到賀，可見地位超然！

前全國政協常委、商人何柱國逝世，終年75歲。（資料圖片）

林恬兒（Emily）是已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女。（視覺中國）

林恬兒（Emily）同媽媽謝玲玲及妹妹林心兒（Elly）。（IG@emilylam.ho）

兩母女一起睇展覽。（IG@emilylam.ho）

何柱國兒子何正德與林恬兒在2014年於法國南部尼斯舉行婚禮。（IG@emilylam.ho）

林建岳與女兒林恬兒。（視覺中國）

何正德與林恬兒在2014年5月於香港君悅酒店舉行結婚酒會，現場政商各界名人雲集，港澳兩個特區，前任及現任五位特首均親臨酒會，有逾千嘉賓到賀，場面熱鬧。首次嫁女的林建岳在台上致詞時大讚女婿很乖、很錫屋企，形容是「多了個仔」，親家亦很好，很錫女兒。而何柱國就指自己起初對兒子拍拖一事不太關心，但何正德就指對女方很認真，見家長後兩個月就訂婚，一個月後即決定結婚，笑言「打風都打唔甩」，何柱國又大讚新抱是好女仔。

林建岳與何柱國是親家。（視覺中國）

李嘉誠父子都有到場祝賀。（視覺中國）

林恬兒與老爺何柱國同場。（視覺中國）

何正德與林恬兒同樣出身富裕，門當戶對，林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。而何正德擁有美國史丹福大學工商管理碩士及美國杜克大學經濟學學士，現任美國科技創投基金s28 Capital的創始人兼普通合夥人，管理着1.7億美元的資產。去年林恬兒與何正德結婚10周年，兩人邀請了60位親友到菲律賓巴拉望島見證他們再辦沙灘婚禮，林恬兒的多位名媛圈好友都有到場見證，包括「香港毛氈大王」孫女曹穎惠、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）、有「台灣第一千金」之稱的關穎、Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder、「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett等，位位都身家以百億計，相當猛料！

兩公婆好恩愛。（IG@emilylam.ho）

兩公婆好恩愛。（IG@emilylam.ho）

婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。（IG@emilylam.ho）

今年是兩人結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

今年是兩人結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

兩公婆撐枱腳慶祝。（IG@emilylam.ho）

兩公婆撐枱腳慶祝。（IG@emilylam.ho）

大紥粉紅色玫瑰花。（IG@emilylam.ho）

去年林恬兒與何正德結婚10周年，兩人再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

林恬兒身穿台灣設計師品牌Nicole + Felicia婚紗。（IG@emilylam.ho）

多位好友都有到場見證，包括「香港毛氈大王」孫女曹穎惠（左一）、新加坡棕櫚油千金石貞善（Arissa）（左三）等。（IG截圖）

有「台灣第一千金」之稱的關穎，爸爸是坐擁300億身家的日盛金控董事長。（IG@kwanterri）

富商柳公健太太柳王明琪（右二）、「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett（右一）。（IG截圖）

Estée Lauder創始人的曾孫Josh Lauder同「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett。（IG截圖）

在上流社交圈人緣甚廣。（IG@emilylam.ho）

經常出席名媛貴婦聚會。（IG@emilylam.ho）