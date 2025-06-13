歐陽萬成Jimmy O.Yang開騷前到文武廟求演出順利 遊港尋童年回憶

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）將於今晚（13日）起，在紅館舉行一連3場棟篤笑《Jimmy O Yang Live in Hong Kong》，今次亦是他首次進軍亞洲地區舞台舉行，更引起搶飛熱潮。日前他獲香港旅遊發展局（旅發局）邀請深入探索香港，更到訪了百年歷史的上環文武廟、昂坪360及品嚐地道燒味美食。

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）將於6月13至15日假紅館舉行棟篤笑，今次亦是他首次進軍亞洲地區舞台舉行。（網上圖片）

歐陽萬成參觀擁有百年歷史的上環文武廟，既祈求紅館騷表演順利，同時感受香港地道傳統的一面。他更跟足傳統儀式，先摸「文昌筆」、再摸「關帝刀」，並親手為金鹿貼上金箔，祝願即將舉行的棟篤笑表演順利成功。

歐陽萬成開騷前到文武廟求演出順利。（旅發局提供）

更到訪天壇大佛。（旅發局提供）

歐陽萬成。（旅發局提供）

歐陽萬成說：「我在香港度過了童年時光，一直深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都充滿驚喜，展現香港多元的城市風貌。」他續說：「香港的美食體驗充滿驚喜——從本地人氣燒味店品嚐入口即化的蜜汁叉燒，到亞洲頂級酒吧細味世界級雞尾酒，短短一天就能嚐遍各種滋味，這座城市總能用美食展，現它獨有的文化交融。我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」