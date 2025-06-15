黎燕珊專訪｜大肚開車遇意外　父被撞飛重傷：呢個自責好難跳出嚟

見到黎燕珊這個名字，大家自然會想起「為母則強」四個字。當年她參選1985年《亞洲小姐競選》奪冠後，隨即獲亞洲電視力捧成為當家花旦，又參與電影拍攝，但就在事業如日當中的時候，黎燕珊不顧反對嫁給屢傳曾有家暴前科的前夫劉永，之後淡出娛樂圈相夫教子。

敢愛，黎燕珊同樣敢恨，前夫兩次出軌令她決定離婚，一個女人仔擔起養家和照顧一對子女的重責，最拮据的時候戶口只剩2800元都沒有，轉行做保險又被人不友善對待等等，幸一切已經過去，黎燕珊亦釋懷：「沒有他，我現在也不會有一對乖巧的子女。」日前 ，黎燕珊大女劉詠詩補辦喜酒，繼做外婆後，正式升呢做外母，婚宴上她流出感動的眼淚，可謂苦盡甘來。不過，有件事卻一直在黎燕珊內心永遠不能忘卻，當年她大肚開車遇上嚴重車禍，令爸爸健康受損，至今提起，黎燕珊仍非常自責。



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黎燕珊接受《香港01》專訪，暢談這些年人生經過的高低起跌。（林志龍、王浩雲 攝）

帶校服返媽媽魚檔幫手養家

黎燕珊屋企一家七口有5兄弟姊妹，她排行尾二，爸爸是做裝修，媽媽則是小販魚檔。自細顧家的黎燕珊讀書時已常到媽媽在上環街市的魚檔幫手，還隨身帶備校服，開完檔就返學，最深刻是有日竟然給她撞到張國榮在拍《浮生六劫》，開心到不得了。

黎燕珊透露小時候爸爸幫她起了乳名叫「黎蠢女」，提醒她不要被人騙。黎燕珊也緊記爸爸的話，有錢一定要買金，所以多年來她也有儲金的習慣。（IG @eralaiyinshun）

懷孕開車遇車禍 父被撞飛重傷感自責

至於與爸爸，黎燕珊稱父女感情要好，爸爸非常疼愛她，出來工作後，爸爸還送了一部價值1700元的傳呼機給她，要知道40多年前，這個價錢是很多錢，「我很記得爸爸常給我說，細妹，你有什麼事就跟爸爸講，不夠錢就問爸爸。」

黎燕珊憶述當年開車載住爸爸發生交通意外的過程。（林志龍、王浩雲 攝）

當時車禍令爸爸被撞飛出車外受重傷，黎燕珊至今仍非常自責。（林志龍、王浩雲 攝）

但有件事至今黎燕珊仍非常自責。她憶述當年自己不聽話，懷孕36周開車載住爸爸，突然有輛車衝紅燈從側面高速撞過來，她已經來不及反應，牢牢抓實方向盤，但後座的爸爸卻被撞到飛出車外，重傷昏迷了很長時間，雖然保住性命，但醒來後身體已大不如前，後來還患上腦退化症，「記得有次推爸爸去喝茶，他在酒樓很大聲罵人，有的人不知他有病覺得很討厭，於是趁他如廁時捉弄他，將麵倒向他的頭。之後爸爸還試過被人騙了1000元去買雪糕，對方拿了錢當然沒回來。」回憶一幕又一幕，黎燕珊不禁眼泛淚光，哽咽說：「其實這個自責是…很難跳出來。」

黎燕珊指爸爸患腦退化症後，有次去飲茶被人倒杯面捉弄，令她很痛心。（林志龍、王浩雲 攝）

當年戀愛腦換來離婚煎熬 如今釋懷看待往事

黎燕珊很有長輩緣，除了深得方逸華疼錫寫外借書給她參選《亞洲小姐》外，時任亞視老闆邱德根亦對她寵愛有加，奪冠後力捧她成為亞視當家花旦外，而兩人感情也情同父女。黎燕珊直言與邱生的關係，比親生爸爸還要親密，甚至想她成為新抱，「邱生常叫我嫁給他的兒子，我說你那麼多個兒子，要嫁給哪個才對？（妳結婚時他豈不是很傷心？）對啊。」

黎燕珊當年和時任亞視老闆邱德根情同父女，甚至想黎燕珊當他邱家媳婦。（受訪者提供）

最後黎燕珊沒緣成為邱家媳婦，而是不顧反對下嫁屢傳曾有家暴前科的前夫劉永，但前夫兩度偷食，令她難忍決定離婚，一個女人身兼父職，擔起養家和照顧子女的重責。回望這段悲痛回憶，黎燕珊只怪自己當年年輕戀愛腦，「我面對很多問題都很醒目，但一接觸這個東西（愛情）就會失去理智。」不過黎燕珊如今已經釋懷，直言沒有對方，她現在也不會有一對乖巧的子女，「雖然他沒盡過責任，但兒女聽話就行了，事情已經過去，不需要把仇恨放在這裡。問到當初有沒有想過為了一對仔女而忍下去，黎燕珊直言：「每個人都有底線的，一過底線就不行。」而在辦理離婚手續的一年間，她坦言很煎熬，加上一個女人要帶著一對小朋友，那種淒涼並非言語所能表達，「我會將這些經歷轉化為一個恩典，現在回頭看，沒有過去的自己，就沒有現在；沒有這些經歷，你不會懂得去自強不息。」

黎燕珊曾經歷一段不快婚姻，但如今已釋懷看待往事。（林志龍、王浩雲 攝）

黎燕珊表示過去事情就過去，如果沒有前夫，她現在也沒有一對乖巧的子女。（黎燕珊Facebook圖片）

最拮据戶口僅餘2800元驚到喊 曾壓力爆煲想不開

黎燕珊很記得當時家裡各樣費用，每月總開支高達5萬，最拮据的時候試過戶口只剩2800多元，她當時真的很害怕，在兒女面前報喜不報憂，夜深人靜的時候就自己在哭，「有次詠詩說她看到我哭，我問那妳看到之後怎樣，她說跟著到我回房間哭囉。」黎燕珊更坦言兒子剛出生的時候，婚姻又不好，真的曾壓力爆煲想過輕生，「心想那麼辛苦為什麼，不如死了算了。」幸最後理智戰勝魔鬼，把她拉回來，「那段時間真的是淒涼到無影，是難以形容的淒涼。」

黎燕珊在離婚和兒子剛出世這段期間，曾因壓力爆煲想不開。（林志龍、王浩雲 攝）

獨力撫養一對子女 硬著頭皮做保險

為了照顧一對兒女，激發黎燕珊要振作、發奮，她說大女那時剛入學，面試時她懇求校長收取女兒入學，「我記得跟校長說你給我一次機會，我一定會很努力，和很珍惜這個機會，我會把女兒帶得好好，懇求校長給我們學位。」之後在「保險天后」王玉環鼓勵下，黎燕珊投身保險業，她說因為結婚生小朋友後便息影，重投娛樂圈不是你說就行，那時唯獨做保險賺錢最快。由亞姐冠軍、電視台花旦突然變了做保險去跑數，黎燕珊硬著頭皮去做，期間坦言聽過不少閒言閒語，但王玉環跟她說認真做就好，又不是做壞事，不用理別人抹黑的說話；於是她努力做，白天忙完照顧女兒，晚上就打電話，「王玉環教得我們很好，她說你每天見十個客，如果你見一百個客，當中有一個或兩個找妳開單已經很好。」

黎燕珊一個女人要獨力照顧一對小朋友，在「保險天后」王玉環鼓勵下，投身保險業。（黎燕珊Facebook圖片）

黎燕珊任職保險經紀時，遇過藝人朋友不友善對待。（林志龍、王浩雲 攝）

常說做保險無朋友，直言為了小朋友沒辦法，家人和身邊的朋友的電話統統都打，當中也遇過不少不友善的，「曾經有位很熟的藝人，我記得是改地址，約他出來只是在文件上簽個名，但他那天可能心情不好，突然發瘋大聲跟我說：『阿珊，妳究竟要我買多少？』那刻我都不懂怎麼處理，然後忍住衝去又一城後樓梯大哭。」不過，憑著自強不息信念，黎燕珊愈做愈好，試過最高一張保單50萬美金，拿了該月第一，跟試過一個月出糧超過70萬，這才支付到開支，令生活穩定下來。

黎燕珊自言最注重親子，沒有其他消遣，當時只要是放假不用見客，她就會跟子女一起，務求讓他們有安全感，開心成長。（受訪者提供）

對大女詠詩感愧疚：她目睹小朋友不該看的畫面

黎燕珊直言一直對女兒很愧疚，因為女兒陪她度過好多黑暗日子，目睹一些不應該小朋友看到的畫面，例如父母在糾纏或吵架，她都看在眼裡，幸女兒非常懂事，「記得有次開車，原本只是很小問題，我突然情緒波動，轉身打了女兒一下，還跟她說：『為什麼妳那麼頑皮，不聽媽媽說的話！』好想失控一樣，然後女兒很成熟地捉住我說：『媽咪不要這樣，妳這樣會嚇到我和弟弟。』女兒這句說話真的把我當頭棒，我跟自己說不能再這樣，不能因某些事情影響我們感情。」

黎燕珊大女詠詩陪媽咪度過很多黑暗日子。（黎燕珊Facebook圖片）

黎燕珊最近升呢做外婆和外母。（IG@evalaiyinshan）

認重男輕女 加按物業「揼石仔」供兒子留學

相比之下，弟弟比家姐「幸運」，出世一個星期父母已辦離婚。問到黎燕珊是否重男輕女，她毫不掩飾地說：「前世情人，抵錫嘛」，就連家姐都曾開口表示呷醋。當初為供兒子去英國修讀犯罪心理學，黎燕珊不惜將物業加按，「兒子在香港讀國際學校，記得當時我跟他說不要想出國讀書，媽媽沒錢；誰不知，他畢業後有一晚拿出已整理好的計劃書，列出出國讀書所需費用跟我說：『媽咪，我真的很想去英國這所學校讀這個科系（犯罪心理學），你當我向你借錢，我將來讀完一定還給你。』17年以來，我從沒聽過我兒子這樣說，然後我把層樓加按借多70萬，加上積蓄合起來約100多萬送他去留學，雖然生活費不便宜，但我跟他說你這3年的責任就是用心讀書，其他媽咪搞掂，我真的是『揼石仔』100、100英鎊這樣儲起來，那時拍《法證先鋒IV》一有空檔就看英鎊匯率，價位一跌少少就買，需要時匯過去。」

黎燕珊表示兒子也非常節儉，穿鞋穿到破底看到腳趾都不說，後來才被家姐發現，然後電話用到電線外露也不換：「他說有什麼問題，還可以用。」黎燕珊指當刻很自責，為什麼忙到連兒子這樣都沒察覺。（黎燕珊Facebook圖片）

子女長大成人 渴望有個伴

如今一對子女都長大成人，大女當上媽媽，兒子英國修畢犯罪心理學，現在外國大企業工作，又有一個很穩定的女朋友，黎燕珊感觸一句：「我人生畢業了。」又笑說現在要適應獨自生活，以往三仔乸住在一起，現在女兒有自己的家庭，兒子又在外國工作和生活，雖然有時會感到孤單，不過見到他們那麼孝順都很安慰。

一對子女如今都長大成人，大女當上太太和媽媽，兒子英國修畢犯罪心理學，現在外國大企業工作，又有一個很穩定的女朋友，黎燕珊感觸表示：「我人生畢業了。」（受訪者提供）

感情方面，黎燕珊笑言現在仔大女大，回復「單身」的她，都會想自己條件也不錯，會不會有意中人的出現呢，平時在屋苑見到有些老公公老婆婆推著手散步很羨慕，就算是去旅行都有個伴侶。黎燕珊說離婚後身邊曾出現追求者，但當時顧著養家、照顧小朋友，完全沒有時間、心思去談情說愛。她承認上一段恐怖的婚姻令她對婚姻感到驚恐，但已過了那麼長時間，都希望遇到合適的對象：「以前可能要求有多少身家，但現在最緊要同一信仰，追求心靈上的伴侶。」

黎燕珊自言以前是一個很務實的媽咪，把自己所賺到的錢都用在子女身上，至現在環境有所好轉，子女也不用她再操心，她都會買靚衫幫自己扮靚靚。（IG@evalaiyinshan）

黎燕珊被問到現時是否還想找個伴侶時？她笑言：「什麼還想？從來沒斷過！」（林志龍、王浩雲 攝）

想知更精彩內容，一定不能錯過今晚（6月15日）18:30上《香港01》YouTube，黎燕珊親自剖白！