黎燕珊專訪｜特殊身分選亞姐惹佳麗抗議　人性盡現：可能佢都想贏

61歲的黎燕珊近年成為TVB的「御用阿媽」，演技備受讚賞。年輕一輩觀眾可能不知道，黎燕珊其實是第一屆亞姐冠軍，並有「最美亞姐」美譽，甚至吸引名牌夜總會和男性成人雜誌垂青。

今年剛好是黎燕珊選美後正式入行40周年。日前她接受《香港01》專訪時，自爆從小志願就是成為出色演員，1985年擁邵氏演員身份的她，獲方逸華親簽外借書參加《亞洲小姐競選》奪得冠軍，隨即獲亞洲電視力捧成為當家花旦，惟當年戀愛腦耽誤了事業，現在子女長大回復自由身，黎燕珊直言要追回失去的時間，還大爆當年參選亞姐的內幕，以及拍電影《喜寶》時被張叔平下令：「不准戴胸圍。」



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今年剛好是黎燕珊選美後正式入行40周年，日前她接受《香港01》專訪時，就分享了她這40年來演藝路上的有趣點滴。（林志龍、王浩雲 攝）

自細志願做演員 18歲被星探發掘

雖然黎燕珊不是出生於演藝世界，但她自細志願就是希望成為一位出色演員。自認讀書不叻的她，自爆上堂最愛發白日夢，試過在課堂上偷畫自己是《香港小姐》冠軍被老師發現，對方把粉擦擲向她，並拿起她的畫說：「香港小姐呀？」，情節就像電影《逃學威龍》裡面的一樣。

到了18歲那年，黎燕珊踏出她演藝之路的第一步，當時她在永安百貨打暑期工賣韓國蜂蜜時被星探發掘，其後當上兼職模特兒，拍攝了名髮廊、白花油、生力啤酒多個廣告，黎燕珊說當時試過最高一個廣告酬勞一萬二元，換作現在也很可觀。

黎燕珊樣子清秀，18歲打暑期工時被星探發掘。（受訪者提供）

黎燕珊回憶自己做新人時是很艱辛，製片叫你坐才可以坐，否則就一直站著，站他5、6個小時黎燕珊也試過，還有一次開工時間在中間的尷尬位，沒有飯盒吃，她要捱著餓等回家吃飯。（林志龍、王浩雲 攝）

任職文員人工低 投考邵氏訓練班實現夢想

畢業後，黎燕珊邊做兼職模特兒，邊在旅行社任職文員，但人工不高月薪得1200元，剛巧有天見到邵氏電影開辦演員訓練班，於是便去報名投考實現兒時夢想，同班還有郭政鴻、歐瑞偉和邵卓堯。最後當時21歲的黎燕珊成功脫穎而出，獲得方逸華親自簽發的邵氏簽約，至今仍保存著。起初黎燕珊以實習生身分，在一些電影中飾演小角色作為實踐。她最難忘當時在電影《楊過與小龍女》飾演黃藥師的跛腳養女，拍攝時獲張國榮用心從旁指點，但黎燕珊笑指當時已完全被對方靚仔樣迷住：「嘩！真的很靚仔！望著他已忘記怎麼演戲了。」

黎燕珊曾參演邵氏電影《楊過與小龍女》，飾演黃藥師的破腳養女。（《楊過與小龍女》截圖）

黎燕珊笑指當時被張國榮（右一）的靚仔樣迷倒。（《楊過與小龍女》截圖）

邵氏演員身分參選亞姐惹佳麗抗議

做著做著，黎燕珊自覺不應該只是這樣，希望開拓自己的演藝事業，正值亞視舉辦首屆《亞姐小姐競選》，在朋友極力鼓勵下，她決定參加一試，由家姐擔任她提名人，不過起初卻發生一段小插曲，由於當時黎燕珊還是邵氏演員合約在身，於是她親自去懇求老闆方逸華開綠燈，「方小姐是很好的人，只要你乖，聽她的話，就會很疼你，她是永遠不會給你指一條錯路，最後她寫了外借書讓我選美。」

黎燕珊表示方逸華小姐是很好的一個人，她疼你的話就會很疼你。（受訪者提供）

黎燕珊是首屆《亞洲小姐競選》冠軍，但當年因她同時是邵氏演員，因此引起其他佳麗不滿。（《1985亞洲小姐競選決賽》截圖）

沒想到這個特殊身分很快就被傳到其他佳麗耳中，其他佳麗就起哄抗議，說她已經是演員、有背景等之類的話，認為不公平。當時黎燕珊覺得很煩，沒想到會衍生這麼多問題，有一刻想過退選，「我那時打去亞視藝員部說我很害怕，我不選了，她們很煩。後來時任高層周梁淑怡親自游說我，叫我打消這個念頭，說會小心處理事件，總之會讓大家感到舒服，於是我留下來繼續比賽。但令我體悟很深的是，原本跟你關係最好的人，原來是這樣的，她們也有份一起講不公平那些話，可能對方都想贏。」

期間因為備受是非壓力，黎燕珊曾經想過退選，後被周梁淑怡親自說服繼續參賽。（《1985亞洲小姐競選決賽》截圖）

當年首屆《亞洲小姐競選》連性感女神葉玉卿（左一）都輸給黎燕珊，只得亞姐季軍，不過她大讚這位對手身段的確非常好，大家各有不同的美。（《1985亞洲小姐競選決賽》截圖）

親揭不選港姐原因

問到為何當初不參加小時候的夢想《香港小姐》，而報名是《亞洲小姐》，她說那時沒有想太多，更沒有想過會贏，只想在事業上開拓一條血路，加上被亞姐的過百萬獎金和獎品所吸引，這個數目在當時是很厲害，而且還有一層錦繡花園，非常大手筆。最後黎燕珊堅持做好自己，在朱玲玲、林青霞及趙曾學韞等星級評判團下，贏得首屆亞姐冠軍。

隨後黎燕珊再代表香港出戰《亞洲太平洋小姐選舉》，令她最深刻的是比賽中的火辣泳裝，胸前超Deep V，下身則高衩設計，看到時真的嚇她一跳，「但當時想，既然已來到這一步，死就死吧！」

林青霞是首屆《亞洲小姐競選》的評判團之一。（受訪者提供）

黎燕珊當選亞姐後代表香港出戰《1985亞太小姐競選》，泳裝環節相當有看頭。（《1985亞太小姐競選決賽》截圖

獲亞視力捧被封最美西施 難忘打吳毅將20多巴

當選後，黎燕珊隨即獲亞視力捧，成為當家花旦，她於1986年參演的第一部電視劇《西施》成為其演藝生涯的代表作，亦獲內地網民封為最美西施。雖然首次做女主角，但所謂「初生之犢不畏虎」，黎燕珊享受過程多過驚，最驚反而有場戲，她要摑吳毅將，導演要求真摑一鏡拍攝，當時她是新人又不懂，所以NG了20多次，因而也摑了對方20多巴掌，但黎燕珊盛讚吳毅將很有演員道德，被摑多少次仍然面不改容、沒怨言，繼續認真拍攝，「他一句『又來？』都沒有，所以讀過訓練班的人，就像少林寺出來的人，很捱得，特別是在亞視。」

黎燕珊稱當年拍《西施》同時還要兼顧另一套劇，通告密密麻麻，所以她帶備牙刷牙膏開工，睡覺就在自己車上。（受訪者提供）

黎燕上難忘拍攝時打了吳毅將20多巴。（《西施》截圖）

黎燕珊指吳毅將當時的臉，被她打到像豬頭那麼腫。（《西施》截圖）

哭求亞視放行拍《喜寶》

到了89年，黎燕珊約滿亞視，適逢老闆邱德根又賣盤，於是決定外闖，簽約電影公司5套電影。但其實之前，黎燕珊已有大銀幕的經驗，有份參與電影《喜寶》，當時的她正值顏值巔峰，連作者亦舒都很喜歡她，不過原來拍前有小插曲，「邱生最初是不給我拍，因為我有很多劇要拍，沒有檔期，但這陣容是我夢寐以求，鮑起鳴（即鮑德熹）任攝影師，美術指導是張叔平，他們又覺得我適合，我是沒想過公司是不同意，於是我在邱生房間哭著求他，死纏難打，最後在我眼淚攻勢下答應了。」

黎燕珊回想拍攝《喜寶》過程辛苦，去英國倫敦橋外景拍攝時天氣寒冷，工作人員穿著兩件羽絨，但她為配合劇情，零下十幾度只能穿單薄衣服。黎燕珊笑言當時片酬不多只得十萬，但她趁拍攝空檔就在當地血拼，最終花光全部片酬來買手袋、衣服慰勞自己。（林志龍、王浩雲 攝）

黎燕珊非常難忘當年拍攝。（《喜寶》劇照）

與方中信醉後激吻 張叔平下令：不准戴胸圍

片中，黎燕珊跟方中信不乏激吻戲，她直言全部都是真吻的，劇情是有說他們要喝醉雞l，於是兩人事前喝了很多威士忌，大家都處於醉醺醺狀態拍拖，所以已不懂尷尬。另一大尺度一幕，是她穿著白色連身性感睡衣從樓梯走下來，黎燕珊說那睡衣買了5000元，連監製方平都問要不要買那麼貴的，但不得不佩服張叔平的眼光，睡衣很能把性感線條展示出來，「他還說：『不准戴胸圍！』那個鏡頭真的露點。但我覺得可以拍到一個這麼漂亮的鏡頭，真的一生無憾。」

黎燕珊劇中與方中信有激吻戲，原來兩人當時醉著拍。（《喜寶》截圖）

黎燕珊這幕原來真空上身。（《喜寶》截圖）

曾獲夜總會出價12萬邀登台 拒影《Playboy》封面

當時黎燕珊的顏值甚至吸引名牌夜總會和男性成人雜誌垂青，但她潔身自愛，一一拒絕，「印象中不是中國城，就是大富豪，邀請我去登台唱歌，說唱幾首歌，就給我12萬，我拒絕了，他們還問是不是錢的問題，還可以再加，但我還是過不了自己；另外，中文版《Playboy》也曾邀請我拍攝創刊號的封面，對方要求我穿一件中國風的衫，然後大露背的，但我考慮了很久，都是覺得不是很適合。」

黎燕珊稱當年曾獲夜總會出價12萬邀登台，但她過不了自己，最後推掉了。（林志龍、王浩雲 攝）

中文版《Playboy》也曾邀請黎燕珊拍攝創刊號的封面，但她也拒絕了。（林志龍、王浩雲 攝）

回復「自由身」再續演藝夢

如今一對子女已長大成人，大女有自己的家庭，兒子則在外國工作和生活。回復「自由身」的黎燕珊有時間再續演藝夢，2017年，她在好姊妹、前無綫藝員科經理何其穎引薦下加入TVB，從保險業回到演藝界。當年，事業正如日方中的黎燕珊，選擇了愛情而錯過了事業，可惜結果不似預期，最後更換來慘痛經歷，如今機會擺在面前，黎燕珊直言要追回來。近年劇接劇的她成為TVB「御用阿媽」，不少觀眾被她演技打動，尤其《法證先鋒IV》的「蘭姨」和《廉政狙擊》的「群姐」，令人印象深刻。

黎燕珊直言當初重回電視圈壓力都很大，怕自己什麼都做不好，缺乏自信。但事實證明，黎燕珊戲味十足，《法證先鋒IV》的「蘭姨」更感動了不少觀眾，成為代表作之一。（IG@evalaiyinshan）

黎燕珊在劇集《廉政狙擊》中飾演重男輕女的單親媽媽，與視后胡定欣擦出火花。黎燕珊也盛讚這位後輩的演技無得頂。（《廉政狙擊》截圖）

昔日當家花旦，如今要演阿媽，素顏，化老妝，但黎燕珊不但不介意，更享受其中，「雖然現在很多劇要我化老妝，但靚的機會經常都有，而好劇本不是經常遇到，特別在這行可以挑戰自己，我覺得自己現在是『中獎』，最緊要願意試不同的角色，有發揮。監製鍾澍佳答應之後給我演一個靚女的機會。」她直言現在不會計較有多少個騷或多少戲份，志在參與，連放工都不願走，跟劇組人員「打牙骹」，「我現在的夢想是想追回一些時間，以前年輕時不會想，愛情大過天，現在要追回自己的夢想，希望做出一些成績。」

黎燕珊直言入行至今都努力專研演技，不會讓大家覺得她是花瓶。（林志龍、王浩雲 攝）

黎燕珊近年出演舞台劇《雷雨》大獲好評，她更為穿旗袍積極瘦身，相當敬業。（IG@evalaiyinshan）

黎燕珊演出舞台劇 《 雷雨》中的「周繁漪」一角，獲得「第三屆中國表演藝術奬」頒發「全國十佳演員獎 」。（IG@evalaiyinshan）

想知更精彩內容，一定不能錯過今晚18:30上《香港01》YouTube，黎燕珊親自剖白！