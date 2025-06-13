電影業步入寒冬　曾志偉嘆市民生活模式改變：睇戲唔係一個必需品

曾志偉和曾寶儀兩父女出席電影《交換禮物》的慈善放映，訪問擔任電影旁白的曾寶儀提及拍攝《交換禮物》背後的意義。她表示，常聽到身邊朋友提及「癌症是一份禮物」，所以想籍電影以紀錄片形式去探索生命的本質，以及這句說話的意義。



曾志偉和曾寶儀兩父女出席電影《交換禮物》的慈善放映。（林迅景 攝）

曾志偉也在訪問中透露，他們源自於癌症家庭：「我哋屋企都幾奇怪，源自癌症家庭。我太太係啦，我個妹係啦，我阿哥係啦，呢啲係講走咗。頭先姪仔，好嘅有阿Sam我表妹夫、我媽咪，所以我哋經歷過晒，陪伴同埋面對，點去珍惜，點去表達，係乜嘢令到我哋明白，生命係乜嘢呢。其實頭先影相，係幫我哋拍一張合家歡，冇所謂啦，因為我好想將呢個經歷同大家分享。當然唔止講我哋屋企，仲去咗好多唔同地方，訪問好多患者，家人（曾寶儀補充：醫生，學者）。希望更多人明白，雖然佢係一件壞事，但亦都唔係咁恐怖。」

曾寶儀為電影《交換禮物》的旁白，而曾志偉則以福幼基金會主席身份出席。（林迅景 攝）

問到，為什麼會揀在這個電影業寒冬之中上映，曾志偉就回答：「希望播完套戲先執笠，哈，講笑講笑。其實電影唔淨止香港，個疫情係影響全世界呢個行業，更何況經濟好差，因為嗰陣時政府又冇錢，生意好難做。以前8點，8點半食飯，而家大家好健康6點半就食飯，9點，9點半就冇人，咁所以大家係唔想消費，定慳啲錢消費，亦或係咩呢？因為係經濟差，變咗，睇戲唔係一個必需品，除非好戲！而家就係等口碑，點解《破地獄》咁多人睇？因為口碑囉，有口碑大家都想睇。你話講人生，大家都話好睇就自然想睇。當然係揀好戲之餘又多啲人入戲院啦，希望拍多啲有誠意嘅電影出嚟同大家分享。」

《交換禮物》電影旁白曾寶儀，電影中癌症病人表姨丈廖新喜，導演林明謙，監製曾國駿。（林迅景 攝）

話題一轉，曾志偉又表示做了總經理之後，差點忘記了自己是電影人的身份。問到會不會「出山」拍戲，他說：「而家唔係冇題材，冇人想拍，係冇投資者。我哋喺呢個行業識嘅人咁多，希望搵多啲投資者嚟投資，希望佢對我哋更加有信心，令電影就業者有更多機會。」

福幼基金會《交換禮物》電影慈善放映，蘭茜擔任司儀。（林迅景 攝）

另，曾寶儀在訪問中被問到有否，因為曾志偉擔任TVB總經理而影響身體健康一事，她說：「反對係一定要講嘅，因為擔心佢身體健康，但係佢做得開心，我覺得佢有使命感做呢樣嘢，所以你係阻止唔到佢，但係你自己都會慢慢明白，其實佢都......70幾歲啦，應該都留返啲時間have fun，出去玩，係嘛？然後健康咁過生活。」可見曾寶儀一方面擔心父親的健康，但又相當尊重曾志偉的決定。

福幼基金會主席曾志偉，福幼基金會執行董事暨《交換禮物》電影旁白曾寶儀，電影中癌症病人表姨丈廖新喜，導演林明謙，監製曾國駿。（林迅景 攝）

訪問中，曾志偉和曾寶儀兩父女也提到會在父親節一起去食飯。曾志偉：「兩個禮拜前，佢哋已經約咗我話食飯，記得嗰日留畀我哋食飯。我以為係做電影宣傳先食飯，原來後尾先知嗰日係父親節。原本嗰日要出差，咁就要留低啦，一家人可以食餐飯係好開心。」有記者問：「係咪未來女婿都一齊食？」曾寶儀笑言：「啊？你問啲咁嘅問題？」記者補充是搵「導演」一齊食飯，曾寶儀就說：「係呀，佢都辛苦啦。」