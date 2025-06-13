爆肌小生TVB打工6年月薪只得6000　住劏房日使$50：呢度慳嗰度慳

現年42歲的前TVB爆肌小生沈震軒（Sammy），早年以歌手身份入行， 2014年在TVB劇集《使徒行者》中飾演連浩勤（Kobe）而人氣急升，更成功在內地開拓知名度。不過沈震軒接受李珊珊YouTube節目訪問時就大談過往辛酸史，他自爆當年月薪只有6000元，更曾住尖沙咀劏房，生活十分緊絀。

沈震軒憑《使徒行者》中連浩勤（Kobe）一角而成功入屋。（IG@sammysumchunhin）

經典CP！（IG@sammysumchunhin）

大隻！（IG@sammysumchunhin）

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登對！（IG@sammysumchunhin）

登對！（IG@sammysumchunhin）

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好大隻。（IG@sammysumchunhin）

好大隻。（IG@sammysumchunhin）

現在是影視業的「寒冬」，沈震軒直指對大家都有影響。（胡凱欣攝）

沈震軒接受李珊珊YouTube節目訪問。（YouTube影片截圖）

沈震軒接受李珊珊YouTube節目訪問。（YouTube影片截圖）

沈震軒透露當年加入TVB後，曾做過6、7年禮儀先生，負責帶嘉賓上台，而每月人工就只有6000元，他表示當時租住尖沙咀劏房，租金約4000元，故只剩2000元生活費：「我當時都有啲朋友，真係唔夠就會問人借錢，另外亦有一啲Part-time工作，呢度慳啲嗰度慳啲，但我每日都只可以使50元，一定唔可以過呢個數。當時喺旺角，有間燒味舖一個飯盒連湯只賣廿蚊左右，我買兩、三個飯盒擺喺房個雪櫃，過到㗎其實。」

大談辛酸史。（YouTube影片截圖）

大談辛酸史。（YouTube影片截圖）

大談辛酸史。（YouTube影片截圖）

出新歌。（影片截圖）

沈震軒指雖然當時人工極低，但能夠追夢都感到開心滿足：「其實一個𡃁仔，有張床瞓咪得囉，而我係當時可以純粹追夢，所以好開心。」直至參演處境劇《畢打自己人》，沈震軒在劇中飾演餐廳侍應，演出了200多集，終於迎來演藝生涯的轉捩點：「有次我同《畢打自己人》嘅演員一齊去慶功宴，當時我同啲演員已經熟，珍姐（曾勵珍）突然同我講，嚟緊會調我到劇中雜誌社，有自己第一個角色，我記得其他演員包括毛姐（毛舜筠）、江欣燕等都恭喜我，我真係好感動。」近年市道不景，沈震軒曾做Uber司機幫補，但仍然沒有放棄演藝夢，加盟新公司後亦往動作戲方面發展，希望有更多發揮機會！

肯搏肯捱。（YouTube影片截圖）

肯搏肯捱。（YouTube影片截圖）

沈震軒做Uber司機幫補。（影片截圖）

拍片。（影片截圖）

沈震軒（IG@sammysumchunhin）