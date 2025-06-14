女神配對計劃｜周嘉全長文剖白被李芷晴拒愛感受：內疚感不斷湧出

無綫新綜藝節目《女神配對計劃》播出後掀起一股討論潮，當中向李芷晴表白的周嘉全就獲得一眾網民留意。節目中，周嘉全表白指第一次認識「女神」李芷晴時已有好感，後來因知道對方已有男朋友而不敢表白，更只敢送對方的畫像給她，暗戀李芷晴的故事就如TVB劇般浪漫。周嘉全向李芷晴表明心意說：「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我都淨係識得送幅畫畀佢……就算送完畀佢，我都唔夠膽承認自己鍾意佢。希望以後唔止係畫畫，想將時間同心機所有嘢都送畀佢。」可是李芷晴卻表示「Friend-zone」了周嘉全，一直以來都只當他是朋友，她並沒有撳燈，周嘉全只能黯然離場。

周嘉全向李芷晴表白。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全向李芷晴表白。（《女神配對計劃》截圖）

大批網民都替周嘉全大感不值，而周嘉全就於社交網出post再次談及今次表白李芷晴被拒絕的感受。周嘉全發長文寫道：「我決定第二集播出之前說出我的感受。感謝大家的留言，每個平台的評論我都有看，小紅書Fb IG Threads各新聞報道首先，我完全沒有劇本，0，nothing。沒錯，我第一次海選的態度好不一樣，我完全沒有勇氣去承認喜歡芷晴。原來還沒有互動環節你就要表露心跡。六七部攝影機在拍自己，要面對全香港甚至內地的觀眾，我開不了口去承認去表白。對於七年的友誼，我一直小心翼翼去珍惜。但，我之後很多晚都睡不著，內疚感不斷的湧出來。為什麽沒有勇氣承認這件事呢？我對於這個懦弱的自己十分之討厭。」

周嘉全向李芷晴表白。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全續說：「這時，我老爸知道我參加這個節目，竟然鼓勵我放膽去愛。要知道就算我以前讀書多麽努力，又或者工作上多麽辛苦，我父母不會有一句慰問鼓勵。電視機在播我的一場主戲，可以看都不帶看，這就是我的父母，不奚落我已經很好😂。所以，我老爸鼓勵我的那一刻是很震撼，三十一年來第一次收到鼓勵(雖然他提議我的表白方式我做了的話現在在警署😀)。這個是我在這個節目得到的最大得著。那一刻覺得有一點點天意主使。表白這件事本身只有一個意義，就是告訴對方她值得擁有愛。當刻或者將來發生什麽事，全部都需要心理準備。我又不是完美的人，凡發生必合理。」

李芷晴版鬧爆「釣金龜」。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全坦言：「其實很少朋友留意到，我當刻很失落，但其實我說出來以後非常爽😆對於敢愛敢恨的自己，我感覺自豪、滿意。我proud of自己，夠膽和對方講她值得被愛。

昆德拉的《笑忘書》里面說過，男人其中一本書是失戀之傳記，「最有趣的大概是這一部」「痛心的充滿未竟之可能的歷史」，現在我的失戀之傳記又多了一頁。自來也都把綱手當作失戀啦，男人就是這樣。

再者，曾子說「士不可以不弘毅 任重而道遠」。就算我出身怎樣，我都有我的路要走。幾線演員都要認真對待自己工作。只要仍在努力的事就不算失敗。我希望我的出現讓大家更喜歡這個世界，因為我熱愛我的生活。感謝每位觀眾，我在這個節目就好像鞭炮似的啪一聲沒了，之後的精彩留待其他參加者、用心嘅節目組，和五個好好的女孩為大家呈現。」

周嘉全多謝大家支持。(小紅書)

周嘉全多謝大家支持。(小紅書)