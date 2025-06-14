TVB「御用老姑婆」談女兒1歲患血癌經歷　轉做傳道人修讀哀傷輔導

現年64歲的陳嘉賢曾在經典劇集《他來自江湖》飾演「老姑婆」黃玉華一角而為人熟悉，不過之後發展平平，在1993年決定退出娛樂圈，正式轉行先後從事過保險、兒童導師等工作。近日陳嘉賢接受前主播方健儀的訪問，提及她的女兒1歲時患癌的經歷，令人心痛 !

陳嘉賢激罕現身。（截圖）

重提女兒1歲患癌。（截圖）

當時非常慌亂！（截圖）

淡出幕前的陳嘉賢於1989年結婚，婚後育有一子一女，不過細女於一歲時患上血癌。她在訪問中講道：「我個女一出世嗰時已經好活躍 ，嗰輪唔知點知（囡囡）好呆，後來佢發燒，發燒就入咗醫院住咗一段時間，醫生就話佢貧血，過多一個禮拜，啲血繼續貧，醫生就覺得唔對路，就要抽骨髓，當時我就好緊張，抽骨髓嗰陣時就證實佢有血癌，轉送咗去威爾斯兒童癌病中心度醫。」

曾修讀哀傷訓練班。（截圖）

起初知悉女兒患上血癌，陳嘉賢整個人十分慌亂，不懂應對：「當時有個朋友陪我去醫院，更吩咐我去做這做那，但那刻我只懂站著，跟著她跟我說：『你繼續企響度，我搵其他人幫手。』」幸靠著信仰陳嘉賢走出低谷，女兒透過兩年的化療後痊癒，已經26歲的女兒從事廣告工作，當女兒康復過後，陳嘉賢於某次健康檢查中確診一期乳癌，幸而經手術治療後亦受控制。其後陳嘉賢跟病童家長以及醫生成立病人組織「生命小戰士會」，當女兒康復過來，她帶著女兒去醫院做探訪，希望可以鼓勵病童家人。

提大家要活在當下。（截圖）

近年陳嘉賢轉職做傳道人，好學的她更於神學院修讀「哀傷輔導課程」，目的是撫平自己的心靈，只因她看到不少病童癌症復發，心痛不已的她難釋懷。她說：「你看到自己愛錫的仔仔女女，他們一個又一個病發或死亡，所以我好辛苦，有點肝腸寸斷，我承受不到這種哀傷。」