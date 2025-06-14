歌手2025｜香港情歌天后失準走音遭淘汰　輸馬嘉祺網民喊不服

「情歌天后」衛蘭最近參加內地直播音樂節目《歌手2025》，引起不少關注。然而，在上一場排第五名的她，在最新一集比賽中就以歌曲《傾城》應戰，可惜表現緊張，發揮不穩，最終綜合兩場成績排在第七名慘遭淘汰，輸給新生代男歌手馬嘉祺，令不少網民大感可惜，甚至認為以她的表現實力未至於會輸給馬嘉祺，紛紛替她感到不服。

衛蘭最新一集以《傾城》應戰。（影片截圖）

《歌手2025》採用直播模式播出，歌手的聲音發揮，觀眾都能非常清晰聽得見。而在最新一集比賽中，衛蘭就選唱歌曲《傾城》，而表現相當緊張的她，在前半段發揮的確不穩，緊張的心情導致其氣息不穩，甚至音準飄忽明顯，令觀眾聽起來都替她感到擔心。但幸好在後半段其愈來愈進入狀態，無論低音還是高音部分都發揮穩定。

衛蘭一開始表現緊張。（影片截圖）

最終排名墊底。（微博圖片）

但綜合兩場比賽成績，衛蘭的名次亦始終不如理想，上一場排第五名，最新一場則排第七名，綜合排名第七名慘遭淘汰。對於她的淘汰，不少網民都大感可惜，認為排在第六名的馬嘉祺演唱《光之翼》瑕疵亦不少，微博甚至出現「馬嘉祺難聽」的討論，覺得衛蘭不至於會輸給他，大家留言表示：「我直接巨大無語」、「這比那個馬甚麼差嗎？」、「不如某位？好水」等，揚言決定擺看節目。

衛蘭輸給馬嘉祺。（微博圖片）

只參加兩期節目就慘被淘汰的衛蘭就表示：「我真的非常開心，《歌手2025》邀請我參加這個節目，我真的學到了很多。我覺得是一個非常寶貴的經驗，也是非常開心認識很多很厲害的歌手，我自己會繼續努力，大家也繼續加油。」

衛蘭只參加兩期就慘遭淘汰。（微博圖片）