刑偵12丨58歲張松枝體力不輸張振朗　封密鐵皮屋拍攝收工現黑鼻窿

由 TVB 和騰訊視頻聯合出品《刑偵 12》下周邁向結局周，第十九及第二十集劇情圍繞林保怡飾演的丁洛風、與 7 個人格之間的「鬥爭」。連播兩集的貨櫃人格大戰，前後拍了足足兩、三天，拍攝期間正值夏天，加上為免影響收音，台前幕後需要在完全沒有開冷氣及密不透風的情況下、頂著 30 多度高溫,展開連串追逐及肉搏，還要應付多個情緒高漲場口，齋是想像也知道有多辛苦。

保怡同人格會「交替出現」。

保怡被暴力人格控制。

張振朗啲人格會彈出彈入。

保怡阻止咗姚宏遠,仲同佢和解咗。

厚褸頂超高溫拍足17小時現中暑徵兆

張振朗在拍攝首天已出現疑似中暑狀況，他接受tvb.com 專訪時，直指拍攝現場「好似地獄」:「因為拍嗰陣要封晒所有入口之餘，仲要係冇冷氣、超級焗，加上係鐵皮屋，太陽一曬會好似焗爐咁愈嚟愈熱，而我嘅造型係長褲同長身厚軍褸，仲要全程跑嚟跑去、跑嚟跑去。我開頭都仲以為自己頂得順，因為都拍咗咁多年嘢，但拍咗兩個零鐘之後，我仲著住件褸、Feel 到自己出咗好多汗、但我就覺得好凍，咁我就知道大鑊喇，我知自己唔對路，但因為仲有十幾個鐘要拍，但冇辦法要捱過去。」

林保怡經常萬歲請飲嘢。

封密鐵皮屋內拍攝，搞到張振朗差啲中暑。

頂硬上繼續拍獲監製讚專業

張振朗續指由於拍攝場地偏遠，來回原本的酒店需要四個多小時車程，為爭取時間休息，振朗第一次主動要求工作人員幫忙在附近訂酒店，讓自己之後有較好的狀態可以繼續開工，張振朗受訪時，一再感激巢導及劇組貼心安排:「好多謝巢導幫我 Handle 晒成件事，佢真係好體貼演員嘅心理同身理狀況，第二日劇組又好快咁作出調動，等演員休息期間可以出外面呼吸吓新鮮空氣。」巢導亦大讚振朗雖然拍攝第二、三天身體狀況明顯不太好、聲線都病至沙啞，但只要一開機便看不出任何異樣，大讚振朗專業。

每日收工驚現「黑色鼻窿」

在場口中體力消耗僅次振朗的，就是飾演昱水的張松枝。松枝雖已年屆 58 歲，但他不但展現了超靈活身手，跑速亦絕對不輸給37歲的張振朗，體格弗爆。對此松枝接受 tvb.com 專訪時，透露好身手其實是努力多年累積回來:「身手都係多年拍攝經驗累積返嚟嘅、平時都有做開帶氧運動同拉筋、不過最緊要都喺我哋嘅武術指導、同埋導演攝影配合、佢哋設計好個動作概念、先有咁好效果。」問到拍攝場口是否很地獄，松枝直認不諱，並笑言每日收工後都變「黑色鼻窿」:「現場冇冷氣兼且密不透風，仲好多塵埃，抖氣非常困難,每日收工返去個鼻孔都係黑色嘅。呢個場口係非常辛苦嘅，每日拍至少 17 個鐘、全程動作真係唔係講笑。不過保怡 Bowie 同製片組都 keep 住有萬歲提供冰凍飲品畀大家。」

張松枝人格最難和解。

58歲張松枝體力不輸37歲張振朗。

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親揭角色招牌「露齒奸笑」背後設計概

松枝是次飾演性格暴戾的昱水絕對入型入格，除了獲大讚「夠晒變態」，他的招牌「露齒奸笑」亦引發迴響，並被同劇演員笑言是「父親節最佳笑容」，相當爆笑。對此，松枝親揭「露齒奸笑」設計概念：「呢個角色係非常有自信同自我、認為其他人都係廢物、仲會恥笑佢哋。咁呢個笑容就可以令到角色更加狂妄、更加可以令到觀眾覺得有種心寒嘅感覺。至於點解呢個角色會專用刀，就係因為正所謂笑裡藏刀、況且用刀配合埋武打動作，視覺上用比用槍強烈好多。」