楊千嬅透露呢個日子紅館開騷　對場地有情意結：已經隨時ready

早前傳出楊千嬅成功申請紅館演唱會一事，今日（14/6）她出席基金慈善晚會時接受傳媒訪問，提及她最近的個人生活和家庭生活，被問到紅館開騷一事，她就鬆口宣布好消息。



楊千嬅出席慈善晚會，透露今年內開紅館演唱會。（葉志明 攝）

馮允謙。（葉志明 攝）

訪問中提及馮允謙的演出，作為樂壇前輩的楊千嬅就對他有讚冇彈：「上次好可惜，紅館個show錯過咗，做緊演唱會，因為佢嘅live係好超水準，同埋佢嘅創作好獨特，你見到佢最吸引之處係真心好愛音樂，所以佢嗰種好舒服，入晒血嗰種唱法，覺得好精彩，佢不嬲都唱得好好。」她表示，希望有機會的話再次合作。

好期待楊千嬅再次開紅館演唱會。（資料圖片）

被問到入紙紅館演唱會，楊千嬅就回應大概申請了8，9次左右：「唔緊要嘅，我會等。因為紅館個情意結好大。因為小時候得到唔同演出經驗之外，同埋都係我（作為）歌手嘅出生地，對我嚟講個意義已經超越咗一個演出場地，其實佢係代表香港，一個好宏大嘅演出場地，所以俾我揀10次我都會等紅館。」會否考慮啟德體育館？她回答：「冇所謂㗎，試新嘢，但係你俾我返嚟香港，7年冇開show，我一定要開咗紅館先。」

楊千嬅出席慈善晚會，透露今年內開紅館演唱會。（葉志明 攝）

她又透露，已一早計劃好專為紅館而設的編排。「個rundown已經隨時ready，因為我喺一年前已經諗好要做咩，但係因為冇地方，所以一路擺咗喺度。」記者問：「是否會一直入紙直至申請成功？」她就回答：「會㗎，我會申請到㗎啦，咁賣到飛我會通知大家！今年一定會發生㗎！」

楊千嬅出席慈善晚會，透露今年內開紅館演唱會。（葉志明 攝）