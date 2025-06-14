《中年3》張與辰被爆有同性密友　消失多日終蒲頭：好ok唔使擔心

來自大馬的創作歌手兼音樂製作人張與辰在TVB真人騷《中年好聲音3》中奪得亞軍，人氣高企，更有不少商演邀約及獲廣告商青睞，吸金力大增，本月底更將會帶團到中山旅行。曾公開表示單身多年的張與辰，感情生活一直備受關注，早前爆出他身邊有位年約40歲的同性密友Kelvin，兩人經常形影不離，關係匪淺。今日（14日）張與辰終於上水，他在IG曬出近照，並疑似回應近日的傳聞！

張與辰在TVB真人騷《中年好聲音3》中奪得亞軍。（IG@victeo）

張與辰在TVB真人騷《中年好聲音3》中奪得亞軍。（IG@victeo）

張與辰先出場唱《決戰前夕》。

張與辰與劉洋合唱《傲骨》。

人氣急升。（IG@victeo）

張與辰寫道：「最近生活好充實，依（而）家要去拍嘢啦！！多謝大家關心我最近的狀態，我好ok唔洗（使）擔心。呢幾日消失左（咗）全因為搞緊搬屋，搬屋真係一個好大的學問，傢俬+電器+清潔+水電煤過戶+wifi etc….d準備功夫仲多過我唱決賽。」

張與辰早前舉行首個粉絲見面會，Kelvin（左三）站在張與辰身邊，與一眾嘉賓好友上台大合照。（IG@victeo）

Kelvin（左一）。（IG@victeo）

終於蒲頭。（IG@victeo）

《中年好聲音3》亞軍張與辰。

張與辰自參加《中年好聲音3》後，一舉一動都備受關注，早前他被爆租住北角「凶宅」舊樓，其後他接受訪問時就回應：「嗰度租係平，對於外國人嚟講位置好方便，食嘢買嘢好方便。至於話我住嗰棟係凶宅舊樓，除咗一手樓，講真邊度冇死過人，佢唔嚟搞我咪得囉。同埋呢個地方都係旺我，成個過程好順利，咁快又上埋紅館，之前諗住搬，而家諗吓諗吓都係唔搬，哈哈。（面積幾大？）得2至3百呎左右。（夠唔夠空間？）一個人住係足夠。（而家有名氣會唔會屈就自己？）咁我又唔會咁覺嘅，因為自己覺得住得舒服就可以，不過我係有搵緊新嘅地方。（租金$6000？）冇咁平，大約8至9千蚊，但自己都有嘗試搵新嘅地方，想要多啲空間，setup一個自己嘅工作室。」

張與辰表示自己沒想過能奪得亞軍。（葉志明 攝）

《中年好聲音3》亞軍張與辰。