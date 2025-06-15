雲浩影笨豬跳宣布開個唱　承諾開紅館騷就加碼做呢件大事！

雲浩影和馮允謙日前（14/6）出席領賢慈善基金晚會，在當日的音樂會中，馮允謙獻唱法文歌感動人心。晚會中他接受訪問時，表示唱法文歌有挑戰。另一方面，雲浩影分享以跳笨豬跳的方式宣布開個唱的舉動背後的意義。



雲浩影和馮允謙日前出席慈善晚會。（葉志明 攝）

馮允謙接受訪問。（葉志明 攝）

馮允謙說：「唔使死記（法文），因為我細細個嘅時候讀過，但係大個就唔記得。」他表示為了是次表演而重溫法文，被問道：「覺得法文浪漫嗎？」他回答：「好浪漫，細個讀書嘅時候，有一個女仔係講法文。」不過他就表示沒有對她展開追求。

雲浩影接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

訪問中，雲浩影就表示不覺得馮允謙唱法文歌時「性感」，被問到會用什麼詞語形容時，她回答：「得意囉。」談到開個唱的消息，她表示尚未知會開多少場，不過她就指想開兩至三場。記者提及她以笨豬跳的方式宣布，她回答：「係呀，真係搵命搏，但係好開心有團隊鼓勵我。我覺得係挑戰自己嘅一個好重要嘅環節，我覺得跳完笨豬跳， 開concert就唔使驚。」

雲浩影有「仙氣女神」之稱。（葉志明 攝）

雲浩影有「仙氣女神」之稱。（葉志明 攝）

記者提到，有機會再開演唱會時可會考慮向難度挑戰，譬如去跳傘，她回答：「或者我哋向低發展，潛水呀嗰啲。（如果開紅館呢？）咁就要sky-diving啦。（有片有證據）我而家隻手有啲震，可以嘅可以嘅，紅館就可以，10場可以，5至8場啦。（喺啟德開呢？）吞劍嗰啲，唔知呀。」

雲浩影笨豬跳。（IG@cloudwann）

雲浩影笨豬跳。（IG@cloudwann）

雲浩影笨豬跳。（IG@cloudwann）

雲浩影好靚呀！（葉志明 攝）

雲浩影好靚呀！（葉志明 攝）