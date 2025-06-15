前港男冠軍升呢爸爸後迎首個父親節　富貴老婆放閃竟慘遭酸民攻擊

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），近年事業反彈，參與《白色強人2》、《一舞傾城》《新聞女王》、《逆天奇案2》及《刑偵12》等多套熱門劇集演技備受。而他身份上亦兩級跳，繼去年底成為人夫後，太太Christine（黃梓漫）年初更為他誕下愛女高子琳（Liona）做埋人父，高鈞賢今年迎來了他的首個父親節。

高鈞賢有份參演《刑偵12》。（IG@mattkobe）

高鈞賢去年升呢做人夫。（IG@mattkobe）

年初做埋爸爸，一家三口好辛福。（IG@mattkobe）

首為人父的高鈞賢，在社交平台分享溫馨對比照，一張是高爸爸抱著高鈞賢臉貼臉的照片，而另一張高鈞賢則複製同樣姿勢抱住愛女Liona，雖然只是簡單寫上：「Thanks Daddy！」，但字裡行間流露出高鈞賢對父親的感恩，同時也展現他初為人父的幸福之情。

高鈞賢今年迎來他的首個父親節。（IG@mattkobe）

高鈞賢複製當年高爸爸抱著他臉貼臉的動作。（IG@mattkobe）

此外，高鈞賢亦未有因「前世情人」而冷落太太，身為愛妻號的他，日前更陪太太回港工作，兩人忙碌一日後去撐枱脚，Christine事後在社交平台po相放閃，開心寫道：「老公陪我返香港搬磚的一天，今天一天忙死了。#我理想中的婚後狀態 #和最愛的人一起」。相中，早前大呻減肥遇上停滯期，減肥都不落磅的Christine，身材明顯瘦了不少，但上圍依然澎拜，扮靚靚與老公享受二人世界，羨煞旁人。

高鈞賢日前做廿四孝老公，陪太太回港工作。（小紅書圖片）

Christine，身材明顯瘦了不少，但上圍依然澎拜。（小紅書圖片）

同朋友Shopping。（小紅書圖片）

沒料此番放閃卻引來部分酸民攻擊。有網民羨慕Christine留言：「你老公超級帥的」，但竟有人回覆：「有錢你也可以娶個帥哥男明星」；其後再有網民不友善留言：「你冇返啲事業或者冇些少Money嘅話···你老公高佬都唔會娶你」，Christine大方回應對方言論：「好吧，那我去努力賺Money了。」高EQ表現獲得網民力撐。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

Christine一直被傳是富婆，家底極厚，據知她創辦的美容院現時在香港有4間分店，早前觀塘分店開張，Christine就盛裝打扮現身，身穿白色低胸高衩連身長裙的她，大騷白滑長腿，顯得高貴又性感。而高鈞賢一向對老婆都十分體貼，去年他宣布婚訊後，Christine即被網民起底，有指她曾離婚，有小朋友，高鈞賢就公開護妻，直言對太太的過去一清二楚，並透露太太的確在20歲時結過婚，有兩名小朋友，但兩年前已經離婚，他與繼子女關係似朋友，非常融洽。

早前Christine旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

Fit爆現身！（IG截圖）

而Christine亦曾公開向老公示愛：「能讓一個女人再次選擇一段婚姻，一定是因為這個人的教養，擔當，責任心，控制情緒的能力，以及說話方式和處事態度，結婚的意義就是，萬家燈火有一盞燈為你而留，晚一點沒關係，但一定得是對的人，因為他是你後半輩子裡的光，而我的光就是高先生。」相當Sweet！

高鈞賢去年宣布與圈外女友Christine結婚。（IG@mattkobe）

幸福！（IG@mattkobe）

Christine產後復出，重返職場。（IG@mattkobe）

高鈞賢做「跟得老公」，陪太太工作。（小紅書圖片）

好老公！（IG@mattkobe）

Christine明顯面圓圓。（IG截圖）

大呻減肥遇上停滯期，減極都不落磅！（IG截圖）

獲老公送花安慰。（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

產前好Fit！（IG圖片）

產前好Fit！（IG圖片）

產前好Fit！（IG圖片）

產前好Fit！（IG圖片）

最佳代言人！（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

富婆！（IG圖片）

富婆！（IG圖片）

型！（IG@mattkobe）

有女萬事足！（IG@mattkobe）

有女萬事足！（IG@mattkobe）

有女萬事足！（IG@mattkobe）

Chok！（IG@mattkobe）

恩愛！（IG@mattkobe）

恩愛！（IG@mattkobe）

孕照！（IG圖片）

Fit！（IG圖片）