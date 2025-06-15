蕭正楠陳家樂初為人父見仔女冧爆　洪永城父親節許願：瞓到自然醒

48歲的蕭正楠和38歲的陳家樂都是初為人父，首次過父親節，心情自然特別興奮。二人的太太均在ig分享與小朋友的歡樂時光，黃翠如更鬼馬加插「黑圖集」，令身在馬來西亞工作的蕭正楠見到兒子可以一解思鄉情。而41歲的洪永城已為兩女之父，但對住兩個小朋友似乎有點吃不消，真的需要無限的精力。

黃翠如為老公送上「第一屆父親節黑圖日」。（ig@wongtsuiyu）

蕭正楠與黃翠如的兒子在今年3月出世，黃翠如寫道：「第一屆父親節黑圖日😂送給遠在馬來西亞的父親，圖一： 屋企兩隻肉；圖二： 我唔知點解佢掃風要唱呢首歌；圖三： 阿爸腳趾湊B法；圖四： 腳趾對腳趾；圖五： 估歌仔；圖六： 而家行路慣咗跟住音樂；圖七： 一路掃地，一路估歌仔；圖八： 一齊瞓著咗；圖九： 父親節快樂PaPa is ❤️ the best」。

圖二： 我唔知點解佢掃風要唱呢首歌。（ig@wongtsuiyu）

圖二： 我唔知點解佢掃風要唱呢首歌。

圖四： 腳趾對腳趾。（ig@wongtsuiyu）

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陳家樂去年7月迎來囡囡Camila，雖然太太連詩雅最近忙於舞台劇，未能一起慶祝父親節，但出門前亦有拍下囡囡連錫三啖爸爸的片段，見陳家樂個樣冧到爆，囡囡則開心到拍手撐。連詩雅寫道：「第一個父親節，不過因為我要全日公演，都冇時間陪你過，唯有派你嘅前世情人，嚟代我錫錫你，今後每一個父親節，都陪住你，辛苦啦爸爸❤️亦都辛苦晒爸爸，父親節快樂！#weloveyou #happyfathersday」。

一家三口。（ig@shi_ga）

第一啖。（ig@shi_ga）

錫完陳家樂冧到爆。（ig@shi_ga）

囡囡開心拍手仔。（ig@shi_ga）

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41歲的洪永城與太太梁諾妍（Inez）於2021年結婚，同年誕下大女兒「Sir Face」洪靖嵐（Amber），今年3月又迎來「Sir Nose」妹妹Beryl。今年父親節有兩女相陪特別熱鬧，洪永城寫道：「今日父親節，我希望我可以快樂，容許有少少願望希望可以成真。😮瞓到自然醒（好明顯已經唔得喇，大家姐Molly（狗仔）已經擒上我身話要食早餐）夜晚扮哥斯拉搏擊嘅時候，俾我贏番晚可以嗎？ 同埋我唔好每次都輸起鴛鴦乾坤扭紋鎖度，得嗎？平靜地，安靜地享受上天賜俾我的晚餐，而唔需要左執右執佢哋跌落地下的食物。去廁所我坐幾耐就幾耐唔好敲我門。我要求簡單啫，就係咁多。@inez_leong 幫幫我可唔可以？」蕭正楠見字留言：「你兩個女做咗好多人都想做嘅嘢，就係圍毆你❤️」，陳家樂：「父親節快樂」。

一家四口仲有狗狗Molly。（ig@guruhung）

扮哥斯拉搏擊，一睇就知邊個輸。（ig@guruhung）

反身都唔掂。（ig@guruhung）

細女又撲過嚟....喊。（ig@guruhung）

大女成個企上洪永城身上。（ig@guruhung）