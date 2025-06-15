顧家視帝父親節晒父女互動甜到漏　尷尬回應粉絲可為他生到絕經

TVB視帝陳展鵬近年事業、家庭兩得意，不僅演技備受肯定，更是圈中公認的「顧家好男」，經常與太太單文柔和愛女「小豬比」陳諾瑤四出遊玩，享受家庭樂。而在太太感染下，陳展鵬近年也進軍社交平台，經常拍片分享夫妻生活點滴。日前，陳展鵬則單拖上陣與粉絲互動玩「你問我答」，其中有粉絲「進擊」留言，笑指：「能嫁到這樣的老公，我可以生到絕經。」，搞到陳展鵬有少少尷尬。

陳展鵬日前與粉絲互動玩「你問我答」。（小紅書截圖）

有粉絲想看陳展鵬演律師、醫生這樣的精英人士，不要再做警察。（小紅書截圖）

陳展鵬笑指對方是他肚子裡的蟲，但要大家留言給監製鍾澍佳。（小紅書截圖）

陳展鵬近日抽時間在社交平台回答粉絲留言和評論，先有粉絲想看陳展鵬演律師、醫生這樣的精英人士，不要再做警察，陳展鵬笑指對方是他肚子裡的蟲，警察他已經由警察演到臥底，再演回警察，如果大家不想再見他演警察，可以留言給鍾澍佳。第二題，粉絲表示很喜歡他老婆單文柔，陳展鵬趁機放閃：「同道中人，因為我自己都好鍾意我老婆。」還讚該網民有品味，並幽默說：「好彩你唔係男仔，如果唔係同我爭。」

粉絲向陳展鵬表示很喜歡他老婆單文柔。（小紅書截圖）

陳展鵬趁機放閃。（小紅書截圖）

其後，出現一位進擊女粉絲，大膽說：「能嫁到這樣的老公，我可以生到絕經。」陳展鵬笑問絕經的意思是不是生到不能生為止，即是過了女性的更年期？他尷尬拋出6字：「但我未必可以」，「多謝，多謝，多謝你咁睇得起我、咁欣賞我，但我未必可以......咁有體能可以生到咁犀利。」令人苦笑不得。

有進擊女粉絲大膽說：「能嫁到這樣的老公，我可以生到絕經。」（小紅書截圖）

陳展鵬多謝網民咁睇得起他。（小紅書截圖）

但陳展鵬笑指未必可以咁有體能可以生到咁犀利。（小紅書截圖）

陳展鵬也分享了過往拍劇趣事，例如當年在橫店拍攝《張保仔》的一場騎馬戲份，其實那隻是假馬，他又做出好緊張騎馬去救人，拍攝時大家都捂嘴忍笑。之後又回憶拍《回到三國》時演「周瑜」要貼假鬚，但每一次他都管理不到那撇假鬚，說話時經常「飛鬚」，所以林峯每次跟他拍對手戲都怕他甩鬚，一甩就會笑場到講不出對白。有粉絲讚他凍齡有術，48歲看上去像30歲，陳展鵬開玩笑說這天留了鬍子已經不像，像31歲。他自言始終做幕前，所以很注重保養。

當年在橫店拍攝《張保仔》的一場騎馬戲份，其實那隻是假馬，他又做出好緊張騎馬去救人，拍攝時大家都捂嘴忍笑。（小紅書截圖）

陳展鵬回憶當年拍《回到三國》時演「周瑜」要貼假鬚都鬧出不少笑料。（小紅書截圖）

陳展鵬自言始終做幕前，所以很注重保養。（小紅書截圖）

此外，適逢今日是父親節，不少圈中星級爸爸都在社交平台曬幸福，當中被公認是圈中「好老公」、「好爸爸」的陳展鵬也有在社交平台分享與女兒「小豬比」日常的相處點滴，父女互動甜到漏。

適逢父親節，陳展鵬在在社交平台分享與女兒「小豬比」日常的相處點滴。（小紅書截圖）

陳展鵬望住女兒感觸很大。（小紅書截圖）

父女互動甜到漏。（小紅書截圖）

陳展鵬在社交平台發文，祝願天下爸爸都父親節快樂，並冧爆向女兒說：「永遠做你的超級英雄」。此外，陳展鵬也有分享與小豬比平日的溫馨互動畫面，例如父女一起打鞦韆、玩滾軸溜冰和瀡滑梯等，轉眼間，小豬比今年已升讀小一，他感觸表示：「原來真的一眨眼就長大了，想慢慢陪你長大，但時間過得好快，你一眼就長大。何其榮幸，可以做你的爸爸，接下來還是大手牽小手，想一直做你的超級英雄。因為有你，我成為了最幸福的爸爸，無論再忙，希望都可以陪你更多……父親節快樂。」

父女一起玩滾軸溜冰。（小紅書截圖）

女兒的出現讓陳展鵬感到幸福。（小紅書截圖）