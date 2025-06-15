女神配對計劃｜視帝2.0鍾意羅毓儀夠矮？　爆真實心聲令女神淚崩

為5位「女神」李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀配對男朋友的戀綜節目《女神配對計劃》在上星期掀起討論熱潮，曾展望向葉蒨文令畫面冒出粉紅愛心，李芷晴狠心拒絕周嘉全亦令不少觀眾睇到喊。第二集有Babyface登場力追梁敏巧，但最後失敗告終。原來也有「視帝2.0」出場！



林俊其睇中邊個？（《女神配對計劃》截圖）

初頭大家都以為林俊其鍾意李芷晴。（《女神配對計劃》截圖）

要說的是撞樣「視帝」王浩信的林俊其。初時登場，5位「女神」都有點驚訝，羅毓儀Yuki更以為他是為了李芷晴而來，但當他坦白自己為了羅毓儀而來時，都令她又驚又喜。節目中，林俊其坦白自己並不是一個主動的人，羅毓儀就說：「你嘅主動會唔會太強大？係由0到100嘅程度。」

原來林俊其是為了羅毓儀而來。（《女神配對計劃》截圖）

原來林俊其是為了羅毓儀而來。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀都話鍾意。（《女神配對計劃》截圖）

眾人都表示，他們交雜不多，但又為何林俊其會喜歡上羅毓儀？林俊其就表示，有一次羅毓儀不夠高拿東西時，林俊其看到後，正當他想上上前的幫助，但就有人先幫她拿了。林盛斌就表示，激發了男性的保護慾。

林俊其和羅毓儀最有身高差。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀再問，除了喜歡她矮之外，還有什麼？林俊其就回答：「好鍾意佢成日笑。」之後林俊其再走近羅毓儀真情表白：「Yuki，即係我個人比較慢熱少少，希望可以慢慢靠近你，希望唔好好似啱啱咁，一嚟就100嚇親你。」羅毓儀回答：「唔會呀，其實我好開心。」在羅毓儀作出決擇前，林俊其就透露心聲：「因為我覺得Yuki係一個⋯⋯需要多啲⋯⋯陪伴同鼓勵，佢可能鍾意睇戲，睇動漫，鍾意食某啲嘢，我都會陪佢食。我希望之後如果你有好多煩惱，或者你做嘢嗰方面。我會想同你一齊研究，一齊去進步。希望有呢個機會。」一番感人的說話，令原本笑笑口的羅毓儀即場淚崩。事後，羅毓儀也表示，明明不是很熟悉，但真實的自己卻被林俊其看穿了。

林俊其一番真情告白令羅毓儀淚崩。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其一番真情告白令羅毓儀淚崩。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其一番真情告白令羅毓儀淚崩。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其一番真情告白令羅毓儀淚崩。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其一番真情告白令羅毓儀淚崩。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其一番真情告白令羅毓儀淚崩。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其和羅毓儀成功配對。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其和羅毓儀成功配對。（《女神配對計劃》截圖）