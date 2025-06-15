女神配對計劃｜林俊其起底！　由特約演員做起曾傳追港姐季軍

TVB戀綜節目《女神配對計劃》除了令5位「女神」迅速成為討論話題，在節目上勇敢向「女神」表白的男藝人亦同樣受到注意。今日（15/6）播出一集，林俊其就令人意想不到地登場，原來他一早偷偷暗戀羅毓儀，而大家都不知道！



林俊其與張振朗。（劇照）

林俊其撞樣王浩信。（IG圖片）

講起林俊其，其實他還有一個暱稱，叫做「A貨王浩信」、「王浩信翻版」、「藍浩信」。早在2016年中學畢業後，他就開始在TVB做特約演員，翌年開始接拍廣告和微電影，2018年入讀短期藝訓班後正式加入TVB。因與王浩信無論在身高，外形，樣貌相似，所以又曾在劇集《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》中，飾演其角色的年輕版和擔任替身。2020年更曾於《愛·回家之開心速遞》中飾演「藍浩信（Signal）」一角，將「A貨王浩信」的外號玩到極致，難怪他介紹表上會寫上「視帝2.0」。女神配對計劃｜視帝2.0鍾意羅毓儀夠矮？ 爆真實心聲令女神淚崩

林俊其曾在TVB做特約演員，後期愈來愈多戲份。(截圖)

林俊其同羅毓儀又幾襯。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其同羅毓儀又幾襯。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其在《刑偵12》中也甚有發揮，最近在一次與張振朗開Live中，他就分享一次在片場被當透明的經歷。

張振朗又指為了專注演出哀痛告別樂仔情緒，當日現身片場時「好似殺人咁款」：「嗰日我好似要殺死人咁，完全冇同任何人傾偈，自己一個匿埋咗一邊，心諗大家唔好理我。」又搞笑謂：「佳導同巢導嗰日都喺現場，所以唔可以撻Q，因為一撻自挖墳墓。」張振朗又透露拍攝阿賢（吳業坤飾）安慰刑凱的場口時，由於現場有人認錯坤哥做第二個人（不過卻打死不肯透露坤哥被認錯誰），搞到原本要拍攝情緒喊戲的他險些破功。

羅毓儀感動到喊。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其同羅毓儀又幾襯。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其則笑言由於與振朗合作多了，故一見到他即接到cue不要對話，並透露當時最搞笑的，是全世界都當他透明，令他感到自己真的變了靈魂，林俊其說：「呢場我有專登留低睇，你哋排戲時，我就好似靈魂咁飄嚟飄去，全部人都當我透明。」林俊其又笑言最難忘有網民指他拍攝時肥嘟嘟，反而更切合樂仔樂天的性格，令他哭笑不得。

林俊其和王浩信也好有緣。（林俊其IG）

真係好似樣。（林俊其IG圖片）

翻查舊文，會發現林俊其曾與2022年港姐梁超怡傳出緋聞，被影到穿上情侶裝在尖沙咀逛街。事後林俊其已經澄清二人只是好朋友，更表示沒有追求梁超怡的念頭。之後梁超怡在社交平台發文澄清二人只是好兄弟，更貼上宣傳時拍攝的合照表示：「個日黑色月光宣傳完咗後同我好兄弟毫不避諱地一齊去食Lunch，跟住叫佢陪我揀生日禮物畀朋友。我們是劇中相戀不是現實中相戀，謝謝大家關心。」

林俊其曾與2022年港姐梁超怡傳出緋聞。（截圖）