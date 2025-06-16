東張西望｜恐怖住客搞到住戶雞飛狗走　仲想用袋襲撃「東張女神」

TVB節目《東張西望》昨日（15日）播出一集講到被喻為「香港蘇豪」的西營盤第二街的一棟唐樓變成「恐怖大廈」，住戶「雞飛狗走」，單位十室九空，無人敢租。

「香港蘇豪」的西營盤第二街的一棟唐樓變成「恐怖大廈」。(節目截圖)

「香港蘇豪」的西營盤第二街的一棟唐樓變成「恐怖大廈」。(節目截圖)

「香港蘇豪」的西營盤第二街的一棟唐樓變成「恐怖大廈」。(節目截圖)

原來是因為有一位恐怖住客把唐樓弄得「烏煙瘴氣」，他做的行為簡直令人髮指：大力踢門、鐵枝橫掃、出言恐嚇、隨處潑尿，令住在大廈的住客苦不堪言。2021年9月開始，恐怖住客入住二樓一單位，之後他就經常拿滅火筒到處投擲，破壞防煙門、玻璃門，牆壁等，他更隨處便溺、大便及在其他住客的門罅小便，情況簡直恐怖。據片所示，恐怖住客更拿著鐵枝向上落唯一的樓梯咆哮：「咩事啊？你唔好走啊！你上返嚟！你唔係好X型咁樣行上嚟？行多次啦！」

原來是因為有一位恐怖住客把唐樓弄得「烏煙瘴氣」。(節目截圖)

原來是因為有一位恐怖住客把唐樓弄得「烏煙瘴氣」。(節目截圖)

原來是因為有一位恐怖住客把唐樓弄得「烏煙瘴氣」。(節目截圖)

四樓業主卓太更透露，除了他住的那一個樓層外，其他樓層的住客亦不能倖免，卓太表示她的租客住了一個月就接受不了要搬走：「喺我租客門罅痌尿啊！最近呢個租客入咗嚟住個零月，佢就覺得生命有危險，就要搬走啦。」另一位住戶蕭小姐對於每次上落都感到擔心，因為恐怖住客會亂拋垃圾，甚至會投擲玻璃樽，她生怕一不小心就被恐怖住客砸到頭部，令人身安全受到威脅。

四樓業主卓太更透露，除了他住的那一個樓層外，其他樓層的住客亦不能倖免。(節目截圖)

四樓業主卓太更透露，除了他住的那一個樓層外，其他樓層的住客亦不能倖免。(節目截圖)

80歲的朱姐更透露，因為恐怖住客已經令她收入來源出現問題，已退休的她是靠著收租過活，但因為恐怖住客而令到她的單位都無人問津。連經紀都表示，即使減租都沒有人願意租下這裡，就算有，住了一天也會退租。朱姐指恐怖住客更會問其他住客借錢吃飯，但凡有人不借，就會被他狠狠記住，因為恐怖住客相當記仇，會想方法來報仇。

80歲的朱姐更透露，因為恐怖住客已經令她收入來源出現問題。(節目截圖)

80歲的朱姐更透露，因為恐怖住客已經令她收入來源出現問題。(節目截圖)

「東張女神」梁敏巧亦到現場視察，她沿路走上去就聞到濃濃的尿騷味，而牆身亦被疑似是大便的污漬弄了滿牆都是。就算住客嘗試報警，但因為沒有涉及生命危險，所以警方不受理。之後住客亦嘗試與消防、衛生署、社工、區議員等聯絡，但由於個案太複雜，他們均表示不受理。

「東張女神」梁敏巧亦到現場視察，她沿路走上去就聞到濃濃的尿騷味。(節目截圖)

「東張女神」梁敏巧亦到現場視察，她沿路走上去就聞到濃濃的尿騷味。(節目截圖)

「東張女神」梁敏巧亦到現場視察，她沿路走上去就聞到濃濃的尿騷味。(節目截圖)

梁敏巧嘗試到訪恐怖住客單位，但無人應門，而她亦嘗試致電恐怖住客住在老人院的媽媽，但媽媽接電話後只說了：「你唔好搵我！」就立即收線。梁敏巧最後終於等到恐怖住客出現，但他對被追訪顯得不耐煩，更嘗試突襲梁敏巧。

梁敏巧嘗試到訪恐怖住客單位，但無人應門。(節目截圖)

梁敏巧嘗試到訪恐怖住客單位，但無人應門。(節目截圖)

梁敏巧最後終於等到恐怖住客出現，但他對被追訪顯得不耐煩，更嘗試突襲梁敏巧。(節目截圖)

梁敏巧最後終於等到恐怖住客出現，但他對被追訪顯得不耐煩，更嘗試突襲梁敏巧。(節目截圖)

梁敏巧最後終於等到恐怖住客出現，但他對被追訪顯得不耐煩，更嘗試突襲梁敏巧。(節目截圖)