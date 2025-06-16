前TVB高層超濃妝登央視新聞勁驚嚇 被一線花旦狠撇後捲桃色風波

現年48歲的鄧智偉曾是TVB音樂高層，當年負責所有節目的配樂及音效，更創作了大量耳熟能詳的劇集主題曲，除了被封為「林峯御用作曲人」之外，亦是TVB一線花旦高海寧的舊愛。鄧智偉近年以創作歌手身份轉戰內地，日前竟然登上央視新聞，令不少網民感驚訝。

當年在TVB的小朋友，後來為很多歌手作曲，其中一個是林峯。（微博）

鄧智偉被封為「林峯御用作曲人」。（視覺中國）

鄧智偉近年以創作歌手身份轉戰內地。（小紅書）

鄧智偉於2013年正式宣布離開TVB，並於2020年移居北京，以唱作人身份進軍內地市場。他日前（14日）在小紅書分享了登上央視新聞的片段，並留言寫道：「媽，我上了央視新聞」。原來鄧智偉以「中國香港音樂創作人」的身份接受央視新聞訪問，當日他穿上黑色上衣及戴上黑色膠框眼鏡受訪，形象有極大轉變，加上化了大濃妝，脂粉味極重，嚇窒不少網民。

鄧智偉登上央視新聞。（小紅書）

超濃妝。（小紅書）

鄧智偉興奮出post表示自己登上央視新聞。（小紅書）

鄧智偉在《粵上新台階》的環節中出現，提到現時內地很多人都喜歡廣東話，並認為港樂興復是很值得開心的事：「我曾經去過好幾個城市，比如北京、成都，他們不是以粵語為主的，但是他們很努力地跟我一起全場大合唱，所以我完完全全能夠感受到他們對粵語歌的喜愛。」片段中，亦見到鄧智偉於不同地方開騷，都有很多粉絲入場欣賞，更得到內地央視新聞的加持認證。

鄧智偉形象大變。（小紅書）

有網民表示認唔住鄧智偉。（小紅書）

鄧智偉曾與高海寧在2015年傳緋聞，雖然當時有指兩人已發展到同居關係，但卻想將感情低調處理，一直維持地下情。不過其後鄧智偉於2020年被傳媒爆出疑似偷食失婚少婦，陷入桃色風波，惹得高海寧高調斬情絲，她當時於IG表示：「從來感情事都是低調處理，而今天，只想為早已逝去的輕輕劃上句點。」更即時取消追蹤鄧智偉的IG。

鄧智偉曾與高海寧拍拖。（IG圖片）

高海寧憑《新聞女王》奪得最佳女配角。（IG圖片）

另外，曾有報道指鄧智偉跟高海寧分手後，認識了一位25歲新女友K小姐（化名），之後鄧智偉前往警署報案，聲稱跟一名女子因感情問題爭執，其後被對方以言語恐嚇。鄧智偉當時向傳媒表示，因工作關係在香港夜場認識一名夜總會小姐，對方不斷滋擾及抹黑高海寧。K小姐卻向鄧智偉要求貝沙灣一層樓做「分手費」，堅稱與鄧智偉曾拍拖9個月，不過鄧智偉就表示沒有跟這位K小姐拍拖。