神顏韓團MEOVV七月首來港辦簽售會　一文看清與成員親密互動攻略

由韓國王牌製作人Teddy創立的音樂廠牌「The Black Label」，打造的韓國高級感貓系女團MEOVV，將於7月6日首度來港舉行「MEOVV 1st EP Album《MY EYES OPEN VVIDE》香港限定場特別簽售會活動」，這隊被譽為「完顏團」的組合，堪稱「混血美女軍團」。

MEOVV是由韓國王牌製作人Teddy創立的音樂廠牌「The Black Label」打造的韓國高級感貓系女團。（大會提供）

MEOVV有樣貌有實力。（大會提供）

這場堪稱「黑卡級」的粉絲見面會僅開放200個珍貴名額，中選者將體驗前所未有的專屬追星體驗。要成為這200位幸運兒，粉絲必須把握6月14日至19日的招募期，在ArtisynX.com獨家購買「Premium Fansign Event SET」獲得抽選資格。每購買一組SET就多一次抽選機會，最終有200位粉絲能收到6月22日發出的「黃金入場券」。

MEOVV被譽為「完顏團」的組合，堪稱「混血美女軍團」。（大會提供）

將於7月6日首度來港舉行「MEOVV 1st EP Album《MY EYES OPEN VVIDE》香港限定場特別簽售會活動」。（大會提供）

這場簽名會絕非普通粉絲見面會。200位中選者將分階段參與不同環節，首先50位幸運粉絲可參與1:5團體簽名互動，MEOVV成員將親自為粉絲簽名留念。而其中5位更會被隨機抽中，獲得成員親筆簽名的寶麗萊相片，絕對是獨一無二的珍藏品。除此之外，現場更設有10個名額的互動遊戲環節，被抽中的粉絲可以上台與MEOVV成員進行趣味遊戲，創造難忘回憶。所有入場者都能參與Hi Bye環節，排隊上台與成員近距離打招呼。

19歲的日本成員ANNA，憑藉清純日系神顏出道。（大會提供）

德韓混血的Ella來頭更勁，從小就是時尚界寵兒，7歲就開始為Zara、H&M等國際品牌擔任童裝模特兒，更因長相酷似BLACKPINK Jennie而獲封「小Jennie」。（大會提供）

另外，主辦方還準備了多重驚喜禮遇，包括60位幸運兒可獲得扭蛋代幣，有機會抽中印有成員簽名設計的Acrylic吊飾。而每位購買專輯的粉絲都可獲得一張獨家成員自拍小卡，至於所有入場粉𢇁更可獲贈五張限定小卡組。

19歲的GAWON是韓美混血兒，甜美嗓音配上神似朴敏英的精緻臉蛋，被網友封為「韓劇走出來的菁英學生」。（大會提供）

擁有173cm模特兒身高的Narin憑藉完美腹肌馬甲線成為焦點，能操流利英文和日文。（大會提供）

這隊被譽為「完顏團」的組合，堪稱「混血美女軍團」。團中唯一外國人ANNA憑藉清純日系神顏出道，初亮相時因神似TWICE周子瑜而引發韓網熱議，個人預告片一出即登上熱搜；德韓混血的Ella來頭更勁，從小就是時尚界寵兒，7歲就開始為Zara、H&M等國際品牌擔任童裝模特兒，更因長相酷似BLACKPINK Jennie而獲封「小Jennie」，IG坐擁419萬粉絲。

舞蹈擔當Sooin則是首爾表演藝術高中高材生，擁有6年練習生經驗，實力與外貌兼備。（大會提供）

19歲的GAWON是韓美混血兒，甜美嗓音配上神似朴敏英的精緻臉蛋，被網友封為「韓劇走出來的菁英學生」，最近更獲PRADA青睞成為品牌大使；擁有173cm模特兒身高的Narin憑藉完美腹肌馬甲線成為焦點，能操流利英文和日文的她現為Dior品牌好友；而舞蹈擔當Sooin則是首爾表演藝術高中高材生，擁有6年練習生經驗，實力與外貌兼備。