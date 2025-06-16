黃鳳琼移加轉行做陪月員　演閒角自我價值低：唔係做丫髻就係做雞

現年58歲、有「TVB御用師奶」之稱的黃鳳琼日前接受楊英偉的YouTube頻道訪問，她自10年前離開HKTV後，便帶三名子女移民加拿大多倫多，後來低調離婚。她透露移民初期3年沒有工作，經朋友勸籲考了陪月員資格，她說：「經我手喺呢6、7年，差唔多有40個BB，最開心係有時啲客人會send返小朋友啲生活相畀我，係一份幾開心嘅工。」而間中亦會演話劇，一解戲癮。

黃鳳琼移民加拿大10年，日前接受楊英偉訪問。（YouTube@楊英偉Samson Yeung）

黃鳳琼現轉行做陪月員。（YouTube@楊英偉Samson Yeung）

黃鳳琼於80年代曾就讀演藝學院，同學包括李婉華、劉雅麗、甄詠蓓及關寶慧等，她和李婉華均先後退學，但最後仍是加入演藝圈，她笑指不少同學都很有成就，令自己有點慚愧。當年黃鳳琼退學後曾做過一年體育科教師，1988年參加無綫《銀河接力大賽》正式入行，在TVB拍了逾百部電視劇，大多數演師奶或妓女角色，她說：「我哋呢啲有句難聽嘅說話（形容），唔係做丫髻就係做雞，因為嗰個年代好多風月場所，電視台都係反映嗰個時代背景嘅嘢。」

黃鳳琼曾參加無綫《銀河接力大賽》。（電視截圖）

黃鳳琼喺TVB經常演妓女角色。（電視截圖）

黃鳳琼喺TVB經常演妓女角色。（電視截圖）

黃鳳琼大多演閒角，透露曾因為爆騷而被換角，令她懷疑自己是否可有可無，「求其換第二個都得嘅，冇話冇咗你唔得，我就檢討我嘅價值，其實我真係唔係好掂，反省自己都冇乜特別長處，人哋一定要用你。我明娛樂圈好講際遇，當時唔舒服嘅係，如果你做得好一定會有人睇到，但我一直等唔到呢啲機會，我就諗一定係我做得唔夠好。」

黃鳳琼於80年代曾就讀演藝學院，同學包括李婉華、劉雅麗、甄詠蓓及關寶慧等。（電視截圖）

黃鳳琼多演閒色。（電視截圖）

不過，黃鳳琼亦有過不少令人印象深刻的角色，包括《大時代》中飾演丁蟹（鄭少秋飾演）的老婆、電影《九品芝麻官》中與常威（鄒兆龍飾演）有姦情的婉君表妹、《唐伯虎點秋香》中唐伯虎的老婆。原來她在周星馳未紅時已認識，當年叫他「星仔」仍在拍《430穿梭機》，自覺與劉嘉玲會有地位差距，反而與周星馳會傾偈、一齊玩。後來周星馳獲公司賞識拍劇，在他有份演出的劇集，黃鳳琼幾乎全部有份；之後周星馳外闖拍戲，亦有找鳳琼客串，雖然只是幾組戲但都心，但後來沒有亦令她心中介懷，「係咪我做得唔好呢？」不過楊英偉安慰她，指可能周星馳離巢後，改由電影公司選角，認為黃鳳琼絕對是有演技之人。

黃鳳琼在電影《九品芝麻官》中與常威（鄒兆龍飾演）有姦情的婉君表妹，令人印象深刻。（YouTube@楊英偉Samson Yeung）

黃鳳琼《唐伯虎點秋香》中唐伯虎的老婆，原來佢同周星馳識於微時。（YouTube@楊英偉Samson Yeung）

經常演三姑六婆角色。（YouTube@楊英偉Samson Yeung）

黃鳳琼在加拿大亦有演話劇。

黃鳳琼經常與一班移民藝人相聚。（林嘉華Facebook）