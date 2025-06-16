裕美哽咽拍片狗狗耳朵被剪再黐紙杯縫針　鬧爆繁殖場殘忍

一向關心流浪動物的裕美，近日拍片怒斥有疑似繁殖狗場，為美觀殘忍剪耳縫合，甚至用膠水固定，令狗隻細菌感染中病毒離世，令人髮指。



裕美以「人神共憤」為題拍片，難掩憤慨講述一單虐狗事故。（影片截圖）

裕美以「人神共憤」為題拍片，難掩憤慨講述一單虐狗事故。（影片截圖）

裕美以「人神共憤」為題拍片，難掩憤慨講述一單虐狗事故。（影片截圖）

裕美以「人神共憤」為題拍片，難掩憤慨指義工團在奧海城附近執到一隻「都柏文」品種狗仔：「發現隻狗勢色唔對，頭頂有個紙杯，耳仔畀針縫起。」她解釋其實都柏文本身耳仔係向下垂，有唔少人覺得是耳仔豎起及短尾，不法商人會因此用殘忍手段去剪耳及固定。裕美眼紅紅哽咽表示：「呢一單係好誇張，佢係喺剪耳嘅時候，連埋個紙杯一齊縫起佢，都唔夠，仲要搵膠水黐實佢，令佢隻耳仔甩唔到，我哋估計係繁殖場，雖然我哋冇證據。」

裕美解釋其實都柏文本身耳仔係向下垂，有唔少人覺得耳仔豎起及短尾，不法商人會因此用殘忍手段去剪耳及固定。（影片截圖）

裕美解釋其實都柏文本身耳仔係向下垂，有唔少人覺得耳仔豎起及短尾，不法商人會因此用殘忍手段去剪耳及固定。（影片截圖）

裕美解釋其實都柏文本身耳仔係向下垂，有唔少人覺得耳仔豎起及短尾，不法商人會因此用殘忍手段去剪耳及固定。（影片截圖）

裕美解釋其實都柏文本身耳仔係向下垂，有唔少人覺得耳仔豎起及短尾，不法商人會因此用殘忍手段去剪耳及固定。（影片截圖）

裕美解釋其實都柏文本身耳仔係向下垂，有唔少人覺得耳仔豎起及短尾，不法商人會因此用殘忍手段去剪耳及固定。（影片截圖）

片中，都柏文狗仔已不吃不喝甚至站不穩，更是見晒骨嚴重脫水，最後去到醫院亦捱不久因中病毒而離世。裕美怒斥幾個月前已見過一隻相同情況狗隻，裕美怒斥繁殖場只當貓狗是商品，遇上手術後有細菌感染或病都不會提供醫治，直接棄置，她呼籲大家廣傳事件，打擊這些不法商人。

裕美指早前有另一狗隻有相同情況，估計是繁殖場所為。（影片截圖）

裕美指早前有另一狗隻有相同情況，估計是繁殖場所為。（影片截圖）

裕美指早前有另一狗隻有相同情況，估計是繁殖場所為。（影片截圖）