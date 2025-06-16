TVB收視｜《刑偵12》走勢微跌　《女神配對計劃》掀熱潮稱冠！

無綫公布上周（09日至15日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視22.7點（147萬觀眾），繼續為收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.7點（128萬觀眾）；由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵12》進入第4周，最高收視19.5點（126萬觀眾）；外購劇《清明上河圖密碼》最高收視14.8點（96萬觀眾）；陳山聰、阮浩棕及「日本達人」陳方藤主持全新旅遊＋訪談綜藝節目《人生美食地圖-東京篇》，上周首播最高收視11點（71萬觀眾）。

資訊節目《東張西望》最高收視22.7點（147萬觀眾），為收視榜首位。（截圖）

劇情進入高潮位。（《刑偵12》截圖）

周日晚播映《中年好聲音321經典大戰》最高收視18.5點（119萬觀眾）。（截圖）

周六晚由戴祖儀、陳懿德、游嘉欣主持全新寵物綜藝節目《寵你一世》，首集嘉賓請來森美及劉穎鏇，最高收視13.7點（89萬觀眾）；飲食節目《香港系列之原味道》最高收視12.2點（79萬觀眾）；王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視11.9點（77萬觀眾）。周日晚播映《中年好聲音321經典大戰》最高收視18.5點（119萬觀眾）；由林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親戀綜真人騷《女神配對計劃》，最高收視18.7點（121萬觀眾），與上周相比驟增10萬觀眾，成周日節目收視之冠。

《女神配對計劃》成功引起話題。（截圖）

《女神配對計劃》成功引起話題。（截圖）