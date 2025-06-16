大師兄大激戰｜位位女星谷到盡派福利　波波黃婧靈完勝其他人？

每逢夏天，TVB無綫都會播出一些「大放送」的節目。今個夏天就有夏日特備綜藝節目 《大師兄Welcome Summer大激戰》，由「大師兄」錢嘉樂率領阮兆祥、麥美恩、林秀怡、林正峰一眾「獎老」衝出錄影廠，邀請一眾藝人組隊大玩水上闖關遊戲。

波波黃婧靈豪派福利。（Facebook圖片 / TVB）

馮盈盈被扯甩衫。（Facebook圖片 / TVB）

陳懿德玩得好投入。（Facebook圖片 / TVB）

噴到一面都係。（Facebook圖片 / TVB）

陳懿德豁出去咁玩。（Facebook圖片 / TVB）

據知，節目共有4集，分別邀請藝人分為 「萬千星輝得獎隊」、「後生仔隊」、「東張西望隊」、「中年好聲音隊」、「主持隊」及「獎門人好友隊」6隊展開水上擂台激鬥。第一集由龔嘉欣率領「萬千星輝得獎隊」與馮盈盈領軍之「後生仔隊」展開對決。

男神張馳豪出浴！（Facebook圖片 / TVB）

龔嘉欣、劉穎鏇。（Facebook圖片 / TVB）

劉穎鏇「瞓身」玩遊戲。（Facebook圖片 / TVB）

今日（16/6）TVB Facebook專頁率先貼出節目花絮照，從相中可見，每位女藝人都可說名副其實「瞓身」玩遊戲，例如馮盈盈在擂台上對決時，就被對手扯高了T恤，露出穿在衣服下的比堅尼泳衣，劉穎鏇更是大字型趴在浮床上，鄧凱文和陳懿德更是「豁出去」，張口咬菠蘿，毫不介意儀態。

嘩！（Facebook圖片 / TVB）

騎膊馬咬菠蘿。（Facebook圖片 / TVB）

鄧凱文都玩得好投入。（Facebook圖片 / TVB）

《大師兄Welcome Summer大激戰》好睇喎。（Facebook圖片 / TVB）

節目有多位嘉賓參加，包括馮盈盈、林景程、洪天明、鄺潔楹、鄭衍峰、黃婧靈、黃紫恩、梁敏巧、黎寬怡、鄧凱文、周吉佩、支嚳儀、龍婷、顏志恒、陳俞霏、顏米羔、何泳芍、曾展望、周家蔚、衛志豪、葉泓聲、 陳懿德、張馳豪、曾錦燊等。

《大師兄Welcome Summer大激戰》好睇喎。（Facebook圖片 / TVB）

《大師兄Welcome Summer大激戰》好睇喎。（Facebook圖片 / TVB）

《大師兄Welcome Summer大激戰》好睇喎。（Facebook圖片 / TVB）

《大師兄Welcome Summer大激戰》好睇喎。（Facebook圖片 / TVB）