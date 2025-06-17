53歲馬浚偉轉型做傳播管理　任新城首席營運總監一年再升職做CEO

90年代無綫藝人出身的馬浚偉，近年轉型做傳播管理，先是出任港台創作總監，去年「過檔」新城廣播出任首席營運總監。

馬浚偉改革新城勁爆頒獎禮。（資料圖片）

馬浚偉出任新城首席營運總監至今近一年半，今日新城公布馬浚偉再度晉升新城廣播有限公司行政總裁，並將於下月15日正式上任。馬浚偉今日（17日）發通告回應，表示感謝集團及管理層一直以來的信任，全文如下：

致 各大傳媒及好友

首先，衷心感謝集團及管理層一直以來的信任、鼓勵與寶貴機會！同時，特別銘謝宋文禧先生在過去一年多的悉心教導與堅定支持。

此外，更要向「新城廣播」每一位並肩作戰的兄弟姊妹，致以最深切的謝意！大家的付出與努力，是我們前進的基石。

展望未來，我們必將更加團結，全情投入，上下一心，全力以赴，攜手打造更精彩、更具影響力的「新城廣播」，讓它時刻迸發無限可能！

再次感謝大家！

馬浚偉 謹啟

2025年6月17日

馬浚偉發通告表示感謝集團及管理層一直以來的信任。

馬浚偉獲升做新城CEO。

馬浚偉上任新城首席營運總監後落力革新。（馬浚偉FB）

政圈早前傳出馬浚偉有意辭職參選12月立法會選舉，劍指體育、演藝、文化及出版界。馬浚偉後來向《香港01》承認有「業界嘅朋友」曾建議他參選，惟自問能力不足，新城的工作非常繁忙，故無打算參選新一屆立法會選舉。