前TVB小生6年前改名藏心酸原因 懶理被嘲諷：我受的委屈不算什麼
撰文：董欣琪
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現年46歲的梁競徽（前名梁烈唯）近年專注在內地發展，除了頻頻登台之外，又加入直播帶貨行列落力Sell貨，成績不俗，他還與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，又與林峯太太張馨月合作開車行，去年與Bob林盛斌在馬來西亞開火鍋店，生意愈搞愈大，他更由深井風水屋搬到烏溪沙千萬海景豪宅，相當富貴！不少網民都指梁競徽改名後成功轉運，但亦有人留言取笑為「梁勁廢」，日前梁競徽就拍片大爆6年前改名的原因！
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梁競徽原名「梁烈唯」，2019年他突然宣布改名，但當時並未有對外透露理由。如今相隔6年，梁競徽趁着父親節揭露當初改名的原因：「你們有些人一直取笑我和罵我的那件事，現在在父親節這天我只作一次回應！祝願天下間的父親，父親節快樂身體健康❤ #父亲节快乐 #父亲节 #父爱如山 #父亲 爸爸我永遠愛你😘😘😘😘😘😘 我所受的委屈不算什麼，只要你身體健康❤❤❤❤❤❤❤❤」原來梁競徽改名是為了生病的父親：「當其時係因為我爸爸身體有少少問題啦，咁所以為咗佢嘅健康呢，我就去改咗我自己個名啦。」
梁競徽自言做了爸爸後更明白爸爸的難處及辛酸，亦提醒各位爸爸要愛惜身體，最後亦有向大家送上父親節祝福。當年梁競徽宣布改名後曾遭網民取笑為「梁勁廢」，但他就毫不在意，今年4月他在馬來西亞舉辦見面會時，就直言改名的決定源於父親的健康問題，因父親身體狀況不佳，於是他聽從高人的建議，透過改名來改善父親的健康，並指改名後爸爸的身體變健康了，相當孝順！