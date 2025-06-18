前TVB小生6年前改名藏心酸原因　懶理被嘲諷：我受的委屈不算什麼

現年46歲的梁競徽（前名梁烈唯）近年專注在內地發展，除了頻頻登台之外，又加入直播帶貨行列落力Sell貨，成績不俗，他還與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，又與林峯太太張馨月合作開車行，去年與Bob林盛斌在馬來西亞開火鍋店，生意愈搞愈大，他更由深井風水屋搬到烏溪沙千萬海景豪宅，相當富貴！不少網民都指梁競徽改名後成功轉運，但亦有人留言取笑為「梁勁廢」，日前梁競徽就拍片大爆6年前改名的原因！

梁競徽（前名梁烈唯）。（視覺中國）

梁競徽2012年憑藉劇集《缺宅男女》中「關二哥」一角人氣急升，獲頒「飛躍進步男藝員」獎。（視覺中國）

梁競徽近年主力在內地發展。（微博@梁競徽）

酒吧登台。（微博@梁競徽）

雖然梁競徽並非歌手，但不時有機會登台。（影片截圖）

梁競徽在出席鐘錶店開幕式時戴着炒價逾60萬、俗稱「黃金綠迪」的Rolex Cosmograph Daytona 18ct黃金款現身。（資料圖片）

去年梁競徽與Bob林盛斌在馬來西亞開火鍋店。（微博@梁競徽）

圈中好友都有捧場。（微博@梁競徽）

一起投資開火鍋店。（微博@梁競徽）

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梁競徽原名「梁烈唯」，2019年他突然宣布改名，但當時並未有對外透露理由。如今相隔6年，梁競徽趁着父親節揭露當初改名的原因：「你們有些人一直取笑我和罵我的那件事，現在在父親節這天我只作一次回應！祝願天下間的父親，父親節快樂身體健康❤ #父亲节快乐 #父亲节 #父爱如山 #父亲 爸爸我永遠愛你😘😘😘😘😘😘 我所受的委屈不算什麼，只要你身體健康❤❤❤❤❤❤❤❤」原來梁競徽改名是為了生病的父親：「當其時係因為我爸爸身體有少少問題啦，咁所以為咗佢嘅健康呢，我就去改咗我自己個名啦。」

梁競徽拍片大爆6年前改名的原因！（影片截圖）

梁競徽拍片大爆6年前改名的原因！（影片截圖）

原來梁競徽改名是為了生病的父親。（影片截圖）

原來梁競徽改名是為了生病的父親。（影片截圖）

眼紅紅。（影片截圖）

眼紅紅。（影片截圖）

眼紅紅。（影片截圖）

梁競徽自言做了爸爸後更明白爸爸的難處及辛酸，亦提醒各位爸爸要愛惜身體，最後亦有向大家送上父親節祝福。當年梁競徽宣布改名後曾遭網民取笑為「梁勁廢」，但他就毫不在意，今年4月他在馬來西亞舉辦見面會時，就直言改名的決定源於父親的健康問題，因父親身體狀況不佳，於是他聽從高人的建議，透過改名來改善父親的健康，並指改名後爸爸的身體變健康了，相當孝順！

當年梁競徽宣布改名後曾遭網民取笑為「梁勁廢」，但他就毫不在意。（微博@梁競徽）

改名的決定源於父親的健康問題。（微博@梁競徽）

大隻！（小紅書圖片）

梁競徽大曬新屋，屋內裝修以淺木色及雲石牆為主，設計簡約。（小紅書圖片）

新屋背山面海，坐擁無敵大海景。（小紅書圖片）

無敵海景。（小紅書圖片）

梁競徽自爆開戲少了便要做直播帶貨。（影片截圖）