37歲夜店女神漂甩頭髮慘變鬼剃頭　禿了幾個洞斷髮長回來需2年

「韓國夜店DJ女神」DJ SODA昨日（17日）在社交平台大爆慘痛經曆，透露自己的一把秀髮全毀。她發文分享在浴室洗澡時的照片，並崩潰表示剛染好的一頭金髮全毀了，而且頭上禿了幾個洞，更不忘呼籲大家漂頭髮真的要找技術成熟的專家。

南韓性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，在全球享有高知名度！（Instagram / @deejaysoda）

DJ SODA在社交平台發文表示自己的一把頭髮全毀了。(ig@deejaysoda)

火辣的DJ SODA剛剛染好新造型，她回到家洗頭時，竟然掉落了一大片，她表示自己經常到美髮店漂頭髮：「巡迴結束回國後，為了時隔三年突然變身金髮SODA，在常去的美髮店漂白了頭髮，但是漂白時間太長出了問題，頭髮從髮根全部融化了，最後後腦勺和兩邊的頭髮都被剃光了。」據DJ SODA頭髮的情況，估計復原至少要花上兩年時間。

火辣的DJ SODA剛剛染好新造型，她回到家洗頭時，竟然掉落了一大片。(ig@deejaysoda)

據DJ SODA頭髮的情況，估計復原至少要花上兩年時間。(ig@deejaysoda)

DJ SODA對於這個情況感到難過：「很多在活動和演唱會上看到我的人都感到很驚訝，我已經很難過了，每天看到一把一把掉的頭髮就會心跳加速，已經兩個星期沒能好好睡覺，一直哭著……」雖然頭髮的情況需要時間才可以長回來，但她並沒有放棄：「現在什麼也做不了，處於絕望的痛苦狀態，所以以後看到頭髮後，我會小心翼翼地告訴大家我的狀況。即便如此，我也不會放棄，我會努力找到讓大家看到我美麗一面的方法！」

DJ SODA對於這個情況感到難過。(ig@deejaysoda)

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）