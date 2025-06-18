阮浩棕靠「梁舜燕孫仔」入行有辣有唔辣　拍劇因一事被鬧到頭耷耷

無綫旅遊＋訪談綜藝節目《人生美食地圖-東京篇》昨晚（17日）一集，阮浩棕與陳方藤Meter尋找東京CP值高美食，先後品嚐了醬煎豬扒飯、上班族食蟹天堂、運氣早餐、300g拉麵等，並接受「1000 YEN夾公仔」運氣挑戰。

阮浩棕學日文咒語。

阮浩棕與陳方藤Meter尋找東京CP值高美食。

阮浩棕與陳方藤Meter尋找東京CP值高美食。

每集《人生美食地圖》，藝人主持都會跟陳方藤大談人生點滴、說說自己的小故事。在演藝圈打滾超過十個年頭的阮浩棕，2023年憑《隱形戰隊》中的「變態奸角」慳少成功突圍；談到拍攝該劇點滴，阮浩棕透露拍攝活埋劉佩玥的戲份時，自己臨場加了一個小巧思、希望令效果更恐怖：「記得現場喺度諗究竟點樣喺個畫面度會再恐怖啲呢？我就畀咗個Goodbye Kiss佢，呢個係劇本冇嘅。」

阮浩棕續指做奸角其實發揮空間很大：「可以放膽去做啲平時唔夠膽做嘅嘢，可以撇甩晒枷鎖咁做。」說畢阮浩棕即主動Chok出「自信奸角樣」，令Meter亦為之驚艷，想知效果，敬請留意節目。

阮浩棕體驗夾公仔。

阮浩棕體驗夾公仔。

阮浩棕指做奸角發揮空間好大。

阮浩棕另一個記憶點是「上等人」梁舜燕孫仔！今晚（18日）一集，阮浩棕將大方分享當年與嫲嫲一起拍攝《EU超時任務》（二人唯一一套合作劇集）的難忘點滴：「有嫲嫲喺度帶住我，就算幾困難，都有種好親切同好平靜嘅感覺包圍住我。」阮浩棕又指短短的合作、已從嫲嫲身上學到不少待人處事之處：「對我嚟講除咗係達成咗一個願望（同嫲嫲合作）之外，亦都係學習咗一個好重要嘅一課。」外間曾不少聲音指阮浩棕有今天的成就全因「嫲嫲之名」，阮浩棕在節目中大方談及作為上等孫，確是多了不少工作機會，但若果自身準備不足，再多的機會也是徒然；阮浩棕直指當年就試過因為自身條件未ready、於拍劇時被狠狠地鬧：「拍《為食神探》嗰陣，係畀人鬧到飛起！每日返工都頭耷耷，全部談情嘅戲都做唔到，因為唔夠放。」

阮浩棕另一個記憶點是「上等人」梁舜燕孫仔！

阮浩棕拍戲曾被人鬧到頭耷耷。

阮浩棕從嫲嫲身上學到好多嘢。