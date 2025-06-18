Emi Wong親解拒絕回母校分享真正原因　不認同名校教學方式引共鳴

香港健身YouTuber Emi Wong憑分享瑜伽、運動健身的影片走紅，在YouTube坐擁723萬粉絲，成為全港第一訂閱YouTuber，而她在IG亦有77.9萬粉絲，人氣強勁。今日（18日）Emi在IG分享了一段影片，親解為何一直不願意回學校做分享的真正原因，隨即引起網民熱議。

Emi Wong憑分享瑜伽、運動健身的影片走紅。（IG圖片）

Emi在YouTube坐擁723萬粉絲，成為全港第一訂閱YouTuber。（IG圖片）

Emi在片中指很多人覺得在香港要入讀名校人生才會好，並透露當時入讀了爸爸夢寐以求想她考進的中學，而今年學校都一直有邀請Emi回去做分享，身邊的朋友及舊同學都認為Emi應回母校做分享，將來子女也能夠更容易考進學校，但Emi一直都決絕，更表示不認同中學的教學方式過於嚴厲，對學生造成傷害：「例如我以前中學係著旗袍，有時冇扣晒鈕，班主任就罰我同我朋友企喺學校門口，跟住打俾我媽，話以前古代啲妓女先會咁樣著衫。」Emi直言當時年紀還小，就會覺得自己做了很錯的事。

Emi指在香港大家都覺得要讀名校人生才會好。（IG圖片）

其後Emi更大爆當時有男同學瀏海長了少少，訓導主任就直接要男同學入教室，直接拿剪刀剪了他的瀏海：「你覺得佢唔夠整潔，可以叫佢去剪頭髮，呢個係壓抑自我表達、奪去他的個人自由，亦都好不尊重。」另外，便服日因借穿了男同學的校服而被老師鬧標奇立異，但由於當時只是學生，完全想不通自己做錯了什麼事。

Emi中學就讀聖保羅男女中學。（IG圖片）

Emi在片中大爆曾因沒扣鈕而被罰企學校門口。（IG圖片）

上到大學修讀環球金融時，教授跟大家說︰「如果不努力一點，日後找工作入不到投資銀行，難度去海洋公園工作？」Emi指當時對教授說：「你歧視工種？」更笑言也忘記了以前多麼勇敢：「我記得我一直有份反叛的心態，覺得老師說的話很多時候不完全對。這也是另一個原因我覺得這些學校很現實，因為以前的老師們也不太喜歡我，覺得我好反叛很頑皮，明顯不是模範學生。你想我回來因為覺得我是代表學校？我之後做YouTuber也跟學校完全無關，反而若我跟學校鼓勵大家的路走，我做的會是傳統職業，這些教育方式令多少香港人覺得成功一定要行這固定的路，最尾其實他們開心嗎？有一天回望人生，這其實是他們最想做的事嗎？」

Emi入讀香港大學修讀環球金融。（IG圖片）

最後Emi直言讀書沒那麼好的人可能都會有其他才能，但在社會就會覺得不走固定的路就是失敗，並認為更加重要的人生課題，例如自愛、自我價值、同理心、使命、創造力、怎樣處理情緒、心態、正念等，都應該在學校學習：「香港填鴨式教育就是要你循規蹈矩，做少少不同的事就覺得你係錯，亦都唔知道這樣無論對（學生）的工作還是感情，待人處事或選擇的路有什麼影響。」

Emi認為學校要教導學生有光更加重要的人生課題。（IG圖片）

有大批網民看到片段後，都表示很有共鳴，更留言指：「同意，support you 我嘅小學，雖然係區裡的名校，但佢係我童年一個最唔開心嘅地方」、「你嘅價值觀成長得真係好好」、「同埋欣賞你呢個Mindset which係好多喺香港嘅香港人好需要」、「我間中學都係會剪啲同學頭髮，指甲長叫我哋啲同學即刻喺操場剪咗先可以上課室」。另外，亦有師妹留言表示：「師姐你好，雖然而家啲老師無咁恐怖，但我都好同意你講嘅嘢😭 入到間名校又點？我覺得成功唔係入到間名校，做個老師眼中嘅好學生，然後做醫生律師，而係可以keep住做自己鍾意嘅嘢，唔會為咗行『正規路』而唔記得嗰個細個有夢想嘅自己。」