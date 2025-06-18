百億富三代孖未婚妻為馬天佑慶生　無名指戴婚戒被爆已低調訂婚

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，但去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，雖然兩人一直未有透露婚期，但早前就被爆已低調舉行訂婚宴。昨日（17日）時尚達人馬天佑（Mayao）迎來37歲生日，不少圈中好友都有為他慶生，而霍啟仁同Namfon亦有出席！

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為。（微博@郭晶晶）

百億富三代霍啟仁與泰國女友Namfon一直感情穩定。（IG@mayaoo）

去年5月霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，求婚儀式沒有華麗佈置，亦沒有鋪張排場，霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，簡單又甜蜜！（IG圖片）

大曬方鑽戒指，羨煞旁人！（IG圖片）

一起為馬天佑慶祝生日。（IG@mayaoo）

今年3月適逢Namfon生日，未婚夫霍啟仁為她慶生，並寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）」即是霍啟仁與Namfon將會在今年內完婚！（IG截圖）

早前被爆已低調舉行訂婚宴。（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

席間Namfon揸咪發言，一臉嚴肅，霍啟仁就坐在未婚妻隔離。（IG截圖）

疑似舉行訂婚宴。（IG截圖）

疑似舉行訂婚宴。（IG截圖）

為慶祝生日，馬天佑在一間餐廳舉行Party，邀請了近40人出席，包括蔡卓妍（阿Sa）、周嘉洛、朱敏瀚、何雁詩、JW王灝兒等等，而霍啟仁同Namfon亦有出席，兩人同壽星仔搭膊頭合照，Namfon更同馬天佑攬到實，私交甚篤，而霍啟仁同Namfon無名指上都已戴上戒指，可見兩人已正式訂婚！

邀請了近40人出席。（IG@mayaoo）

阿Sa。（IG截圖）

霍啟仁同未婚妻Namfon。（IG截圖）

已戴婚戒。（IG截圖）

霍啟仁的未婚妻全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！

伍樂怡（Kelly）同Namfon私交甚篤。（IG截圖）

曾結伴出遊。（IG截圖）

Namfon為Kelly慶生。（IG截圖）

私交甚篤！（IG@ngkelly_）

愛得甜蜜。（IG圖片）

低調。（IG圖片）

Sweet。（IG圖片）

Sweet。（IG圖片）

兩人不時結伴出席好友聚會。（IG圖片）

+ 11

而馬天佑同樣出身富裕，家底豐厚，他曾於2017年3月斥4,500萬元買入中半山麥當勞道百年順大廈高層B室，今年再以2,800萬元買入中半山帝景閣一個兩房大單位，實用面積1,107平方呎。去年有網紅找來馬天佑拍片，曝光其1,700呎豪宅，可見空間極大，睡房有三個大衣櫃放衫，更另設衣帽間！

家底豐厚。（IG@mayaoo）

馬天佑近年在娛樂圈進行多方面發展。（IG@mayaoo）

1,700呎豪宅曝光。（影片截圖）

1,700呎豪宅曝光。（影片截圖）

好多香水。（影片截圖）

馬天佑收藏的黑膠碟。（影片截圖）

睡房有三個大衣櫃。（影片截圖）

睡房有三個大衣櫃。（影片截圖）

梅蘭芳真跡。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）