百億富三代孖未婚妻為馬天佑慶生 無名指戴婚戒被爆已低調訂婚
撰文：董欣琪
出版：更新：
霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，但去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，雖然兩人一直未有透露婚期，但早前就被爆已低調舉行訂婚宴。昨日（17日）時尚達人馬天佑（Mayao）迎來37歲生日，不少圈中好友都有為他慶生，而霍啟仁同Namfon亦有出席！
為慶祝生日，馬天佑在一間餐廳舉行Party，邀請了近40人出席，包括蔡卓妍（阿Sa）、周嘉洛、朱敏瀚、何雁詩、JW王灝兒等等，而霍啟仁同Namfon亦有出席，兩人同壽星仔搭膊頭合照，Namfon更同馬天佑攬到實，私交甚篤，而霍啟仁同Namfon無名指上都已戴上戒指，可見兩人已正式訂婚！
霍啟仁的未婚妻全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！
+11
而馬天佑同樣出身富裕，家底豐厚，他曾於2017年3月斥4,500萬元買入中半山麥當勞道百年順大廈高層B室，今年再以2,800萬元買入中半山帝景閣一個兩房大單位，實用面積1,107平方呎。去年有網紅找來馬天佑拍片，曝光其1,700呎豪宅，可見空間極大，睡房有三個大衣櫃放衫，更另設衣帽間！