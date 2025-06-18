一代打女被偶遇生圖曝光真實狀態　臉上一特徵持續惹網民憂心健康

現年55歲的梁琤於1990年曾參加亞洲小姐，雖未能晉身決賽十強，但其後得到電影監製賞識，主演其首部香港電影《黑貓》，從此打開銀色旅途，梁琤還憑飾演片中「Erica」一角獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，之後也先後參與多套動作電影，奠定其打女形象。近年，梁琤轉戰內地發展，並積極經營社交平台，不時拍片分享近況及穿搭心得。她亦曾被不少網民偶遇並把生圖放到社交網上分享，曝光了她的真實狀態。

梁琤憑處女電影《黑貓》中飾演「Erica」一角，獲得1992年《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。（《黑貓》電影截圖）

當年的梁琤形象硬朗。（網上圖片）

當年的梁琤形象硬朗。（網上圖片）

今日有網民於內地偶遇梁琤，並把與她的合照放到社交網上分享，留言寫道：「又在看《金枝欲孽》了 哈哈哈哈」，梁琤當年在無綫經典劇集中飾演福貴人一角，令人留下深刻印象，至今依然受到不少劇迷喜愛。相中可見梁琤依然是相當漂亮，肌膚也keep得好好，在原相機之下狀態絕佳。不過仔細看會發現她的雙眼就出現了大細眼的情況，有少許奇怪。有網民就留言問道：「她的眼睛長這樣的？😨😨😨」有網民就擔心她的大細眼問題是健康出了狀況，因為她這個大細眼問題已經持續有一段長時間。

梁琤驚現大細眼。(小紅書)

梁琤驚現大細眼。(小紅書)

梁琤路人視覺。(小紅書)

梁琤路人視覺。(小紅書)

梁琤在1995年拍攝電影《影子敵人》時，卻意外被燒傷入院，需要接受植皮治療和休養數月，手腕至今留下疤痕，並對她留下陰影；其後梁琤轉戰電視圈，積極改變以往硬朗形象，《烈火雄心》、《金枝慾孽》等劇集令她成功入屋；可惜之後爸爸不幸患上癌症，孝順的梁琤不惜花費七位數醫療費，更為了照顧父親，選擇息影，陪父親四處醫病，但其父最後也是不敵癌魔離世。

古天樂飾演的劉海栢和梁琤飾演的駱曉翠在《烈火雄心》是一對。 （《烈火雄心》電視截圖）

2016年，她又憑《巨輪II》良母「沈美華」一角首度獲提名《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》「最喜愛TVB女配角」，以及第二次入圍《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳女配角」。（《巨輪II》劇照）