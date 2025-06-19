重磅電影人餐廳向女侍應開黃腔？　聞二字挑眉笑道：我通常兩劑起

現年60歲的林雪，是導演杜琪峯的愛將，曾參與《槍火》、《PTU》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《老笠》及《樹大招風》等多套膾炙人口的電影作品，並先後榮獲「香港電影金紫荊獎最佳男配角獎」和「亞洲電影大獎最佳男配角獎」，演技獲得肯定。

林雪向來甚有觀眾緣。（資料圖片/莫匡堯攝）

林雪由場務變成獲獎無數的演員，曾在《第11屆亞洲電影大獎》奪得「最佳男配角」。（資料圖片/黃國立攝）

近年林雪積極北上發展，做KOL活躍社交平台，不時拍片分享日常生活。（小紅書截圖）

林雪早前擔任林敏驄內地演唱會嘉賓，他深情獻唱《領悟》，獲網民讚唱歌全是感情沒有技巧。（小紅書截圖）

近年，林雪積極北上發展，除了做KOL活躍社交平台，不時拍片分享日常生活外，早前還擔任林敏驄內地演唱會嘉賓，其「全是感情沒有技巧」的獨特唱腔更成為熱話。而最近，林雪又有「新作」，竟然在女侍應面前挑眉笑道：「我通常兩劑起個喎！」究竟因為何事呢？

近日有網民在中山一間茶餐廳偶遇林雪。（小紅書截圖）

林雪的反問令女侍應顯得有點招架不住。（小紅書截圖）

林雪的曖昧雙關語令網民苦笑不得。（小紅書截圖）

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近日，有網民在中山一間茶餐廳偶遇林雪，並拍下對方點餐時的幽默互動。林雪當時正在點餐，女侍應熱情向他推介檸檬茶，林雪爽快回答：「好啊，多冰」；女侍應再介紹是用手打的，林雪即發揮搞笑本色反問：「唔係攞咩打啊？有無用隻腳打架？」女侍應顯得有點招架不住，向經理眼神求救，經理叫林雪品嚐一劑他們招牌檸檬茶，林雪突然挑眉笑道：「呢個名字我鍾意喎，執返一劑，我通常兩劑起個喎！」曖昧雙關語令網民苦笑不得，同時也令大家聯想起林雪在電影《恭喜八婆》中飾演的茶餐廳夥計，尤其該經典對白：「你係咪香港人，嗌嘢講英文呀嘛！A餐、B餐、C餐、D餐，要邊一餐？」，可見角色深入民心。

影片令網民聯想起林雪在電影《恭喜八婆》中飾演的茶餐廳夥計，尤其其經典對白。（小紅書截圖）

林雪在電影《恭喜八婆》中飾演茶餐廳夥計，角色深入民心。（《恭喜八婆》截圖）